蔡若蓮稱非硬要學生愛黨惟須基本認識及尊重　批西方媒體妖魔化共產黨 (12:47)

蔡若蓮稱，若學生在認知上能理解到社會相關的事情，學校都應該讓他們分析、探討，但若老師在課堂上宣揚自己理念等，則可能會超越學生的認知能力。她指，共產黨是中國歷史發展的一部分，亦是國家的執政黨，「不可能在認識一國的情況下，不認識執政黨的發展歷史」。她表示，過往有西方媒體妖魔化共產黨，對學生及共產黨不公道，冀課程可以讓學生有全面和準確的認識。

被問到國民教育的目標時，蔡若蓮表示，愛國價值觀的培育先要有認知，再透過經歷才會產生愛國的感受，方向要積極、正面，有責任讓學生有足夠機會和時間認識，但不會有指標。她希望年輕人有所承擔，正如新中國初成立，當時有很多知識分子投放時間及專長，協助國家發展。蔡若蓮指，一國兩制下，愛國屬大是大非，政府有責任培養，又指兩制之下並非強硬要求學生愛一個黨或一個制度，但要有基本認識及尊重。

至於早前學校旗桿損壞列入緊急修葺項目，蔡表示旗桿是看得到、碰得到的，若要展示態度，則要「情必已物達」，故當局制訂機制以向大眾傳遞重視的信息。