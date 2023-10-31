蔡若蓮稱非硬要學生愛黨惟須基本認識及尊重　批西方媒體妖魔化共產黨 (12:47)

《施政報告》將小學常識科拆分為「人文科」和「科學科」，兩科均在2025/26學年起在小一和小四級推行。教育局長蔡若蓮今（31日）出席電台節目表示，「人文科」以原先常識科作基礎，內容佔約9成，增潤部分則為中國文化、歷史及地理等相關元素。她認為愛國教育非單由一個學科負責，重申屬「多重進路，互相配合」，每個學科、活動、交流及考察等都有認識國家和培育國民身份認同的元素。她指當局並非強硬要求學生愛一個黨或一個制度，但要有基本認識及尊重。
蔡若蓮稱，若學生在認知上能理解到社會相關的事情，學校都應該讓他們分析、探討，但若老師在課堂上宣揚自己理念等，則可能會超越學生的認知能力。她指，共產黨是中國歷史發展的一部分，亦是國家的執政黨，「不可能在認識一國的情況下，不認識執政黨的發展歷史」。她表示，過往有西方媒體妖魔化共產黨，對學生及共產黨不公道，冀課程可以讓學生有全面和準確的認識。
被問到國民教育的目標時，蔡若蓮表示，愛國價值觀的培育先要有認知，再透過經歷才會產生愛國的感受，方向要積極、正面，有責任讓學生有足夠機會和時間認識，但不會有指標。她希望年輕人有所承擔，正如新中國初成立，當時有很多知識分子投放時間及專長，協助國家發展。蔡若蓮指，一國兩制下，愛國屬大是大非，政府有責任培養，又指兩制之下並非強硬要求學生愛一個黨或一個制度，但要有基本認識及尊重。
至於早前學校旗桿損壞列入緊急修葺項目，蔡表示旗桿是看得到、碰得到的，若要展示態度，則要「情必已物達」，故當局制訂機制以向大眾傳遞重視的信息。