區議會選舉｜李家超：參選人爭提名須證愛國及稱職　尊重提名人決定屬「基本態度」 (10:31)

李家超強調，提名要求適用於不同背景參選者，做法一致，又指參選人應尊重提名人的決定，形容屬「非常基本的概念、原則和態度（Very basic concept,principle and attitude）」，參選人亦應明白在爭取提名時，須令提名人信服他是符合出任區議員的要求，包括愛國愛港、擁護《基本法》、效忠特區、能忠誠及有效率地履行職責，「過程裡面未能夠成功，咁就應該繼續去優化自己，令到下一次，無論係提名人或者選民都信服、認同你係可以優異地、稱職地服務社區。」他亦認為新區議會制度有助從中選優，稱現行標準是為選出最優秀區議員而訂。

李家超又認為，各區直選及地區委員會選舉均會有激烈競爭，指區選參選人背景多元，包括年輕人、少數族裔、專業人士及地區工作者，反映新區選制度普及和多元，相信會令地區工作更立體。