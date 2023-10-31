區議會選舉｜李家超：參選人爭提名須證愛國及稱職　尊重提名人決定屬「基本態度」 (10:31)

區議會選舉提名期結束，民主黨民協及擬參選的獨立民主派未獲足夠「三會」提名，無法派人出選；民主思路及實政圓桌亦各只有一人獲足夠提名。特首李家超認為，任何背景人士有意參選均要努力爭取提名，三會委員亦有責任判斷擬參選者是否真正愛國愛港及服務社區的有能之士。參選人應尊重提名人的決定，形容屬「基本態度」。
李家超強調，提名要求適用於不同背景參選者，做法一致，又指參選人應尊重提名人的決定，形容屬「非常基本的概念、原則和態度（Very basic concept,principle and attitude）」，參選人亦應明白在爭取提名時，須令提名人信服他是符合出任區議員的要求，包括愛國愛港、擁護《基本法》、效忠特區、能忠誠及有效率地履行職責，「過程裡面未能夠成功，咁就應該繼續去優化自己，令到下一次，無論係提名人或者選民都信服、認同你係可以優異地、稱職地服務社區。」他亦認為新區議會制度有助從中選優，稱現行標準是為選出最優秀區議員而訂。
李家超又認為，各區直選及地區委員會選舉均會有激烈競爭，指區選參選人背景多元，包括年輕人、少數族裔、專業人士及地區工作者，反映新區選制度普及和多元，相信會令地區工作更立體。