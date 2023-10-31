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區議會選舉｜羅健熙指未能參選「可以預計」　民主黨解散屬最後選擇 (09:03)

區議會選舉提名期結束，最終399人報名參選，民主黨、民協及擬參選的獨立民主派未獲足夠「三會」提名，民主派38年來首次「缺席」區選。民主黨主席羅健熙形容，未能參選屬可預計結果。他指民主黨經不同方式接觸三會委員，然而僅獲「個位數」回覆，爭取提名期間亦有人表明不會提名民主黨。他又指，民主黨未來發展要視乎有多少黨友願意「頂」，認為解散民主黨屬最後選擇。

羅健熙出席商台節目時指，民主黨確接獲個別三會委員提名，但指民主黨經不同方式接觸三會委員時，只有個位數回覆，當中主要均要求民主黨提供更多資料，而擬參選者尋求提名時，亦有人表明不會提名民主黨，他指無法估計未獲足夠提名的原因。

對於民主黨的前途，羅健熙承認目前民主黨資源緊拙，「食飯又食唔到，參選又參選唔到」，但相信「少資源都有少資源嘅做法」，又稱「試到幾多就試幾多」。羅健熙稱民主黨「要捱嘅話，都可以一段時間⋯⋯視乎有幾多黨友願意頂」，他稱對解散沒有包袱，但認為屬最後選擇，亦「好唔希望要離散⋯⋯可以頂就盡量頂」，相信一旦離散，要重新組織會相當困難。

另外，新思維亦同樣未獲足夠提名參選。出席同一節目的新思維主席狄志遠就指，起初對參選感到樂觀，亦有不少人稱願意支持，但踏入提名期後，逐漸感受到三會委員態度轉為觀望，「語氣無咁實」，例如由明言支持，改稱要先看參選人馬。他形容新思維未獲足夠提名屬早有跡象，當「最好的朋友」都稱不能提名，稱「而家唔得住」，就明白參選十分困難。狄志遠稱，最終所獲提名與參選門檻有明顯距離，「一半都未夠」，指新思維日後會繼續地區工作。

對於特首李家超曾指未獲足夠者應自我研究為何出問題，狄志遠質疑，可能特首參選經驗少，指新思維部分擬參選者為所屬業界出力、傳媒曝光率高，而且辦地區活動也反應熱烈，「如果咁都問心有愧，我都唔識點答」。他認為三會委員提名旨在把關，確保參選者愛國愛港，而新思維正屬愛國者，認為只要屬愛國愛港，均應可以參與區選。

羅健熙就認為，三會提名的制度設計已可預視委員難以提名其他政黨，指民主黨多年來，包括在本土化浪潮最盛時，仍然認為一國兩制最適合香港，亦沒有挑戰一國底線。他同意政黨應盡可能參選，但民主黨不會拋棄價值、原則和底線，認為香港屬多元社會及國際化，應容納不同聲音作為體現。

相關字詞﹕編輯推介 區議會選舉 羅健熙 狄志遠 新思維 民主黨

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