機場海關破兩毒品案　拘3人檢值600萬元毒品 (21:44)

昨日海關人員在機場為一名從尼日利亞阿布賈、經德國法蘭克福抵港的21歲男子進行清關，清空其寄艙行李箱物品，但行李箱仍異常沉重。最終人員在行李箱夾層發現11塊共重3.5公斤的懷疑可卡因。該名報稱工程師的外籍旅客涉嫌販毒被捕。

另外，昨日海關人員在機場為兩名由馬來西亞吉隆坡抵港的外籍男子進行清關，當時兩人同行，各自携帶一個載有大量食物的尼龍袋。人員仔細檢查袋內物品，發現他們每人帶了9盒相同包裝的曲奇餅，但包裝並無表示營養標籤、生產地等資料，部分曲奇餅的獨立包裝封存位置有不同，引起海關人員懷疑。人員檢查後，在該18盒、共288塊曲奇餅當中發現2.5公斤懷疑海洛英。該兩男子隨即被捕，他們分別19歲及22歲，均報稱技術人員。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌表示，自香港恢復通關以來，海關已經偵破56宗航空旅客販毒案，當中有41宗涉及用行李藏毒，海關檢獲毒品數量已經超過150公斤，市值約1.4億元。鄒認為成果反映海關打擊販毒成效顯著，未來會繼續打擊販毒罪行。