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警破今年最大宗K仔案 檢1億元毒品拘1男 (18:40)

警方搗破兩個分別位於黃大仙及觀塘的毒品儲存倉庫，檢獲192公斤俗稱為「K仔」的氯胺酮，涉市值超過1億港元，檢獲量是本年度本港執法部門單一最大份量的氯胺酮案件。警方以涉嫌「販毒」拘捕一名30歲本地男子，他報稱無業，沒有黑社會背景，將被暫控販運毒品罪名，明天（31日）於觀塘裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察羅啓賢表示，警方昨午（29日）截查一名由黃大仙三祝街工商大廈的分租迷你倉步出的一名男子，於其身上檢獲250克氯胺酮。探員隨即帶男子返迷你倉，再於倉內搜獲毒品包裝工具，以及分別以4公斤及250克包裝的氯胺酮。經調查相信男子將毒品重新包裝後再向他人派售，於是作出拘捕。

警方其後再搜查另一個位於觀塘道的迷你倉，於倉內搜獲逾80包綠沸石，有部分被打開。調查顯示，被捕男協助販毒集團租用單位，用作儲存毒品及擔當運送毒品工作。較早前，該名男子在觀塘迷你倉將收藏於綠沸石內毒品拆出，然後將毒品送往黃大仙迷你倉儲存及包裝，警方相信案件涉本地較大的毒品拆家。

警方指，綠沸石是碎石粒，有吸味之用，據悉多鋪設於盆栽表面及魚缸。警方表示，該批綠沸石由東南亞地區，經貨運途徑運抵本港。警方透露，涉案集團本月起開始運作，被捕人收取數萬元報酬租用黃大仙的倉庫，該倉庫面積約60平方呎，而涉案觀塘倉庫則由另一人租用，涉約30平方呎。

警方提醒，迷你倉公司負責人及職員如察覺可疑情况，包括有人提出簽署不合理的短期租約，或者留意到有可疑人出入，可與警方聯絡。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章危險藥物條例， 一經定罪，最高可判監終生監禁及罰款500萬元。

 

相關字詞﹕毒品 K仔

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