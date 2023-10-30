前教學助理教唆女學生誣告親人及落藥　事主供稱長期遭「洗腦」 (18:30)

被告孟世鴻（44歲）報稱補習老師。現年17歲事主Z於錄影會面稱，就讀中二時認識被告，被告於Z升讀中四替她補習及非禮她。Z指，被告曾為她慶生及要求性交，被告遭Z拒絕後哭訴雙親去世，其胞妹是植物人，而被告患有眼疾、視網膜有問題，一度稱若Z離開便會自殺，Z終讓被告親吻Z。

Z獲發免予起訴書之下作供，她透過視像系統稱，家人因Z沒回家而發現她與被告的關係。去年2月被告計劃爭奪Z的監護權，Z表示過馬路時繼父曾為了保護她而碰其胸部，但被告說成是非禮及着Z報警。Z又於被告指示下，在生父的枇杷膏和咖啡下安眠藥。

Z憶述，被告叫她趁祖母到家中煮飯時，反鎖自己在廁所報警，聲稱祖母欲拐帶Z去賣淫，指她正值16歲是「值錢」，Z自言當時感到人身安全受威脅。其後警員接報上門，見Z「拎住張紙讀緊」，知悉她受人指使即沒收紙張，並安排她當日入院接受檢查。Z事後因應被告叮囑而刪去或會對他不利的信息，但她感不捨及偷偷拍下照片。Z認為被告目的在於使她和家人分離，令她只能依靠被告。審訊明（31日）續。