明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

前教學助理教唆女學生誣告親人及落藥　事主供稱長期遭「洗腦」 (18:30)

44歲男子辭任女校教學助理後，與一名16歲女學生發展戀情，涉教唆女方以誣告及下藥等方式陷害親人，以免兩人發展關係受阻。他否認串謀施用有害物品、妨礙司法公正等十罪，事主今（30日）在區院作供稱，報警後讀出抄下被告指示的紙張，惟遭警方沒收；她稱雖然內心抗拒，但因被告長期向她「洗腦」而感疲累，被告灌輸想法指計劃一旦開始就要繼續。事主又指若其親人入獄，就只能依賴被告。

被告孟世鴻（44歲）報稱補習老師。現年17歲事主Z於錄影會面稱，就讀中二時認識被告，被告於Z升讀中四替她補習及非禮她。Z指，被告曾為她慶生及要求性交，被告遭Z拒絕後哭訴雙親去世，其胞妹是植物人，而被告患有眼疾、視網膜有問題，一度稱若Z離開便會自殺，Z終讓被告親吻Z。

Z獲發免予起訴書之下作供，她透過視像系統稱，家人因Z沒回家而發現她與被告的關係。去年2月被告計劃爭奪Z的監護權，Z表示過馬路時繼父曾為了保護她而碰其胸部，但被告說成是非禮及着Z報警。Z又於被告指示下，在生父的枇杷膏和咖啡下安眠藥。

Z憶述，被告叫她趁祖母到家中煮飯時，反鎖自己在廁所報警，聲稱祖母欲拐帶Z去賣淫，指她正值16歲是「值錢」，Z自言當時感到人身安全受威脅。其後警員接報上門，見Z「拎住張紙讀緊」，知悉她受人指使即沒收紙張，並安排她當日入院接受檢查。Z事後因應被告叮囑而刪去或會對他不利的信息，但她感不捨及偷偷拍下照片。Z認為被告目的在於使她和家人分離，令她只能依靠被告。審訊明（31日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞