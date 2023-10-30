人才服務辦公室開幕　冀吸人才來港長線發展 (17:35)

劉鎮漢表示，人才辦主要有五項工作，包括根據人才清單9個行業51個專業工種，分析人才在世界各地分布，以制定招攬宣傳人才工作；推出針對宣傳工作，在不同地方說好香港故事；與業界和經貿辦招商引才小組接觸人才；擴大合作伙伴網絡，舉辦線上線下活動；繼續與來港人才聯繫等。

政務司長陳國基致辭時表示，今年首9個月各項人才計劃共收到16份萬份申請，10萬人已獲批，其中6萬人已來港，形容數字已超出所制訂的KPI。他說，雖然環球人才爭奪戰激烈，但有信心人才辦和各樣人才措施有助香港成為國際人才樞紐。勞福局長孫玉菡、行會召集人葉劉淑儀亦到場主禮開幕儀式。

孫玉菡其後被問到會否就輸入人才數量設限，他表示，目前針對輸入人才的KPI達標有餘，但當局目標並非只是達標，而是希望匯聚人才助港發展，認為越多人來港會越有利，會繼續努力。至於會否再擴大人才清單涵蓋工種，他稱會不時檢視需要，按情况增減清單上工種。