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人才服務辦公室開幕　冀吸人才來港長線發展 (17:35)

由政府成立的「香港人才服務辦公室」今日開幕，位於灣仔稅務大樓12樓。曾任旅發局總幹事的人才服務辦公室總監劉鎮漢表示，人才辦主要目標是從世界各地吸引人才來港長線發展，並給予他們不同支援和資訊，又說明年計劃舉辦全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會。

劉鎮漢表示，人才辦主要有五項工作，包括根據人才清單9個行業51個專業工種，分析人才在世界各地分布，以制定招攬宣傳人才工作；推出針對宣傳工作，在不同地方說好香港故事；與業界和經貿辦招商引才小組接觸人才；擴大合作伙伴網絡，舉辦線上線下活動；繼續與來港人才聯繫等。

政務司長陳國基致辭時表示，今年首9個月各項人才計劃共收到16份萬份申請，10萬人已獲批，其中6萬人已來港，形容數字已超出所制訂的KPI。他說，雖然環球人才爭奪戰激烈，但有信心人才辦和各樣人才措施有助香港成為國際人才樞紐。勞福局長孫玉菡、行會召集人葉劉淑儀亦到場主禮開幕儀式。

孫玉菡其後被問到會否就輸入人才數量設限，他表示，目前針對輸入人才的KPI達標有餘，但當局目標並非只是達標，而是希望匯聚人才助港發展，認為越多人來港會越有利，會繼續努力。至於會否再擴大人才清單涵蓋工種，他稱會不時檢視需要，按情况增減清單上工種。

相關字詞﹕編輯推介 輸入人才 孫玉菡 香港人才服務辦公室

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