區議會選舉｜民主黨稱未獲足夠三會提名無法參選　羅健熙指要商討政黨的前路 (17:11)

民主黨主席羅健𤋮表示，民主黨派出的6名成員向三會委員郵寄競選政綱、個人資料、施政報告建議，亦有部分人接觸個別三會成員。羅健熙感謝願意嘗試參選的民主黨成員，稱他們在龐大壓力和充滿未知的情况下盡力嘗試。羅健熙又感謝提名民主黨參選人的市民，對未能成功報名深感抱歉。

羅健熙又表示，民主黨參與今次區議會選舉的原意是希望將不同香港人的聲音帶進體制，讓區議會內有更多元的想法和聲音，在社區層面服務香港市民，同時也在彌漫著無力感的社會繼續作出嘗試，稱民主黨將透過不同渠道繼續為留下來的港人發聲，反映市民想法及提出建議，指無論有沒有區議員，民主黨仍然會盡力嘗試保持與社區的聯繫，繼續服務香港市民。

民主黨主席羅健熙表示，有個別三會委員答應提名民主黨，惟數目不多，他拒絕透露具體數字。他說，去信三會委員爭取提名後，只有少數人回覆聯絡他們，他說沒法評估三會委員基於什麼原因不提名民主黨。對於最終沒法獲足夠提名，是否反映參選決定是錯判，他強調民主黨從一開始已經對爭取三會提名沒有把握，亦明白參選十分困難。

羅健熙指出，黨內現任區議員不多，沒法參選對財政影響有限，但財政狀况仍然困難。對於民主黨未來何去何從、會否考慮解散，羅健熙說今次是民主黨歷來首次沒有民選議席，他不會「講死」將來路向，認為政治有很多變數，會先與黨友商討再交代。他強調，即使在議會外仍有不同渠道為市民服務。