明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

區議會選舉｜實政圓桌擬派5人參選終僅1人夠提名　田北辰：3人允提名後撤回　逾200人拒聽政綱 (16:08)

區議會選舉提名期今日結束，擬派5人參選的實政圓桌最終僅1名成員獲足夠三會提名「入閘」。其召集人田北辰表示，其餘4名成員近日向屯門及元朗三會委員「叩門」爭取提名，最終獲7人答應提名，惟當中3人諮詢所屬三會主席後撤回提名。田北辰批評，有逾200名三會委員不應門或拒絕聽取政綱，背棄提名人責任，建議政府修例，提供充分機會予有意參選者向三會「面對面」介紹政綱。

實政圓桌立法會議員田北辰今日表示，4名成員擬在元朗及屯門參選，撇除已提名其他參選人的三會委員，4人近日親自上門向兩區共241名三會委員爭取提名。他說，當中200人未有應門，15人拒絕聽取政綱，26人有聽取介紹。他表示，最終7人簽署提名表格，惟其中3人諮詢所屬三會主席後決定撤回提名。田北辰不揣測3人撤回提名的原因，並批評未有應門或拒絕聽取政綱的200多名三會委員，是背棄作為提名人的責任。

被問到會否考慮就今次選舉提出司法覆核，田北辰稱「過去的事過咗去」。至於有否向中聯辦或中央反映，他認為區選是本港內部事務，不認為有需要。他另質疑，屯門及元朗多名三會主席及委員具政治聯繫，因為憂慮在選舉中「多個香爐多隻鬼」，令實政圓桌未能入閘。

田北辰表示，會向政府建議修例完善區議會選舉提名制度，包括設立場合供有意參選者向三會「面對面」介紹政綱，規定每區三會至少一半委員不具政治聯繫，並要求三會主席在選舉中保持絕對中立。他說暫未決定會否提出議員法案，對於有否後悔支持區議會改制，他強調不感後悔，稱修例時不為意提名機制有問題，亦意想不到有人可以答允提名再撤回。

實政圓桌只有屯門大興及山景分區委員會委員莊豪鋒獲得足夠提名，已報名參選屯門西選區。

2023年區議會選舉參選人名單詳見：https://link.mingpao.com/80815.htm

相關字詞﹕編輯推介 區議會選舉

上 / 下一篇新聞