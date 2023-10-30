區議會選舉｜實政圓桌擬派5人參選終僅1人夠提名　田北辰：3人允提名後撤回　逾200人拒聽政綱 (16:08)

實政圓桌立法會議員田北辰今日表示，4名成員擬在元朗及屯門參選，撇除已提名其他參選人的三會委員，4人近日親自上門向兩區共241名三會委員爭取提名。他說，當中200人未有應門，15人拒絕聽取政綱，26人有聽取介紹。他表示，最終7人簽署提名表格，惟其中3人諮詢所屬三會主席後決定撤回提名。田北辰不揣測3人撤回提名的原因，並批評未有應門或拒絕聽取政綱的200多名三會委員，是背棄作為提名人的責任。

被問到會否考慮就今次選舉提出司法覆核，田北辰稱「過去的事過咗去」。至於有否向中聯辦或中央反映，他認為區選是本港內部事務，不認為有需要。他另質疑，屯門及元朗多名三會主席及委員具政治聯繫，因為憂慮在選舉中「多個香爐多隻鬼」，令實政圓桌未能入閘。

田北辰表示，會向政府建議修例完善區議會選舉提名制度，包括設立場合供有意參選者向三會「面對面」介紹政綱，規定每區三會至少一半委員不具政治聯繫，並要求三會主席在選舉中保持絕對中立。他說暫未決定會否提出議員法案，對於有否後悔支持區議會改制，他強調不感後悔，稱修例時不為意提名機制有問題，亦意想不到有人可以答允提名再撤回。

實政圓桌只有屯門大興及山景分區委員會委員莊豪鋒獲得足夠提名，已報名參選屯門西選區。

2023年區議會選舉參選人名單詳見：https://link.mingpao.com/80815.htm