明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

721案控方匿名證人：閘內有人擲物挑釁　白衣人「忍唔住」跳欄入閘 (14:59)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，立法會前議員林卓廷與另6人否認參與暴動。控方傳召匿名證人A女士作供，她供稱當日目睹元朗站近F出口閘內有人向外射水，與閘外的白衣人互相擲物，並「挑釁」白衣人入內及「用遮攻擊出面嘅人」，最終白衣人「忍唔住之後跳欄入去，想打佢哋」。辯方一度質疑證人僅猜度他人的想法，沒有證據價值。

匿名證人A在屏風後作供，她供稱案發當晚8時到鳯琴街附近一個商場探望朋友，其後經過鳯攸北街一個公園，看到逾50名穿白衣者坐著，談及「有啲人會入元朗」，令她聯想起早前看過新聞，指有人會入元朗「搗亂」，故坐在公園「睇熱鬧」。她在公園坐了兩個半小時後，白衣人散去，故她走上形點II商場，從F出口進入元朗站，打算搭車回家。

A隨即看到閘內有水花噴出，閘外的主要穿白衣的人則躲避水花，其後閘內的人叫「入嚟吖」，閘外的人則叫「你出嚟吖」，「我感覺係有啲挑釁嘅感覺，好似撩交嗌咁」，兩幫人亦互相擲物，她認出閘內一名男子是林卓廷。A在控方詢問下補充，認為主要挑釁的是閘內的人，因為閘外的人「唔係好想入去」，看似「觀望」狀態。

A指停水後閘內的人繼續叫囂，閘外的白衣人「忍唔住」跳欄入閘，欲打閘內的人，對方則退後及衝上樓梯，A在法官詢問下補充，「忍唔住」是指閘外的人「咁樣嘈，頂唔住跳入去啩」。辯方資深大律師潘熙此時指出，證供涉及猜度他人想法，證據價值不高，控方則認為可以請證人指出事實基礎。A回答，閘內的人呼叫「你入嚟」、擲物以及用雨傘「攻擊」白衣人，令對方「忍唔住」衝入閘。

相關字詞﹕編輯推介 721事件 法庭

上 / 下一篇新聞