721案控方匿名證人：閘內有人擲物挑釁　白衣人「忍唔住」跳欄入閘 (14:59)

匿名證人A在屏風後作供，她供稱案發當晚8時到鳯琴街附近一個商場探望朋友，其後經過鳯攸北街一個公園，看到逾50名穿白衣者坐著，談及「有啲人會入元朗」，令她聯想起早前看過新聞，指有人會入元朗「搗亂」，故坐在公園「睇熱鬧」。她在公園坐了兩個半小時後，白衣人散去，故她走上形點II商場，從F出口進入元朗站，打算搭車回家。

A隨即看到閘內有水花噴出，閘外的主要穿白衣的人則躲避水花，其後閘內的人叫「入嚟吖」，閘外的人則叫「你出嚟吖」，「我感覺係有啲挑釁嘅感覺，好似撩交嗌咁」，兩幫人亦互相擲物，她認出閘內一名男子是林卓廷。A在控方詢問下補充，認為主要挑釁的是閘內的人，因為閘外的人「唔係好想入去」，看似「觀望」狀態。

A指停水後閘內的人繼續叫囂，閘外的白衣人「忍唔住」跳欄入閘，欲打閘內的人，對方則退後及衝上樓梯，A在法官詢問下補充，「忍唔住」是指閘外的人「咁樣嘈，頂唔住跳入去啩」。辯方資深大律師潘熙此時指出，證供涉及猜度他人想法，證據價值不高，控方則認為可以請證人指出事實基礎。A回答，閘內的人呼叫「你入嚟」、擲物以及用雨傘「攻擊」白衣人，令對方「忍唔住」衝入閘。