李家超冀本港生育率達2.1%　當局暫無意為公務員提供育兒假 (12:29)

立法會公務員及資助機構員工事務委員會討論《施政報告》，民建聯議員顏汶羽關注當局會否考慮為公務員加開育兒假或提供彈性上班安排，並在政府大樓加設託兒中心。勞工界議員周小松則詢問政府會否增加侍產假日數。

楊何蓓茵回應說，暫無意提供育兒假或彈性上班安排，稱要平衡運作效率及有序順利的公共服務，而且公務員享有假期及假期累積上限比私人機構多，故會希望公務員先善用本來假期。她又稱，當局無意增加侍產假，稱目前人手仍然緊張，在推行家庭友善措施時，要平衡人手、公共服務及照顧公務員需要，當局會適時再檢視措施。

至於彈性上班安排，楊何蓓茵說，疫情期間曾實施彈性上班，但實際上需要公務員在辦公室相當時間，否則「難做嘢」。育兒設施方面，她稱政府總部空間不足，未能加設，如果其他政府大樓有空間及需要會作考慮。

特首李家超接受《大公報》專訪時就稱，希望本港生育率可達2.1%。他重申一系列鼓勵生育政策無法立刻改變市民想法，但期望逐步產生影響，強調鼓勵生育政策不止於現金獎勵，亦包括上樓優先安排、增加免稅額等措施。