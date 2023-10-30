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入境處觀塘增臨時辦事處　助處理身分證申請 (12:20)

入境處稱，截至今年9月，約39萬市民未有換領新智能身分證。入境處將在觀塘增設臨時換證辦事處，處理身分證申請，辦事處將於後日（11月1日）投入服務，預計每周整體最多可處理約6600宗身分證申請，整體處理量比現時提升約四成。

增設的觀塘（臨時）辦事處位於觀塘偉業街宏利金融中心，辦事處設有兩層，分別提供登記及領證服務。市民如在「換證計劃」結束後仍未換領新智能身分證、年滿11或18歲並已持有身分證而需換領身分證，以及持有非永久性居民身分證，並已成功獲核實永久性居民身分，可於明天（31日）零時零分起登入相關網站預約，新辦事處在周一至周六，上午8時至晚上10時提供服務，公眾假期及周日休息。

2018年全港實施全港市民換領身分證計劃，惟因疫情爆發，影響換證進度，加上政府近日推出各項吸引人才及輸入外勞計劃，獲批簽證來港人士持續增加，令身分證申請需求亦相應增加。處方預計臨時辦事處啟用後，7 間人事登記辦事處每週最多可處理大約2.5萬宗身分證申請，整體可處理量相比現時約1.8萬宗將會提升約四成。被問及臨時辦事處將何時結束服務，助理首席入境事務主任（人事登記）王嘉怡稱，將密切留意市民對於申請身分證的需要而適當安排，她透露輸入人才計劃上收到16萬申請，當中10萬宗已獲批，反映對申請身分證的需求。

王嘉怡指，新臨時登記處不包括處理首次登記、遺失或其他申請；其餘4間辦事處，包括港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處則會維持在一般時段辦理首次登記、遺失申請服務，而延長服務時段則主要處理換證申請。火炭辦事處及元朗辦事處則未有提供延長服務時段。

相關字詞﹕編輯推介 入境處 身分證

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