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721案審訊所用片段近日在網媒發布　官質疑辯方外泄促警調查 (12:15)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷與另6人否認參與暴動，審訊今（30日）於區院進入第10天。控方關注有網媒本月發布本案使用的元朗站閉路電視片段，恐披露匿名證人身份。法官陳廣池懷疑有辯方法律代表違反專業守則，又質疑媒體刻意在開審前發布片段，令證人不敢作供，有妨礙司法公正之嫌，「目的係乜嘢呀，一定不是新聞啦」，促警方徹查。

控方今傳召匿名證人A，她是案發當晚到元朗站打算搭港鐵的乘客。A在屏風後作供，被告欄上方亦貼上牛皮紙，以防玻璃映照出證人的臉容。

控方高級檢控官程慧明傳證人前指，涉案片段已打格處理，隱去A的臉容，但她留意到網媒「集誌社」在10月6日發布，大量本案轉介文件夾內夾附的港鐵站及商場閉路電視片段，片段均沒有打格，擔心在庭上播片後，令人容易比對出A的身份，故不打算播片，希望辯方亦避免播片。法官陳廣池懷疑有辯方法律代表流出片段，要求警方調查是否有人違反專業守則。

陳官續指，控方在2020年10月已交出片段，而片段「橫跨3年」在審訊前一星期才發布，可能要影響證人，令她擔人被騷擾和網絡欺凌，因而拒絕作供，質疑涉及妨礙司法公正，「𠵱家唔係講緊真憑實據，係有懷疑」，又認為報道的目的「一定不是新聞啦，因為呢單新聞，喺2020年10月已經出咗嚟」，指示警方必須徹查。

代表林卓廷的大律師黃錦娟回應指，閉路電視由港鐵及商場所有，他們如何處理片段「我哋不得而知」，亦冀控方指出片段甚麼部分與證人身份有關；亦有辯方律師關注，片段可能是其他721案件的證物，又希望警方不只調查辯方，亦要徹查警方和控方。

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