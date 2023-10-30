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美國州參議員攜手槍抵港　獲准簽保守行為　官信無辜無意圖 (11:54)

美國華盛頓州共和黨參議員Stephen Jeff Wilson於本月21日乘機抵港時，在機場被發現其手提行李內有一支沒上子彈的左輪手槍，被控一項無牌管有槍械罪，今（30日）在西九龍裁判法院答辯。控方考慮到相關情况提出以簽保守行為方式處理案件，主任裁判官蘇文隆批准被告自簽2000港元、守行為24個月，撤銷控罪，蘇官形容案件存有謎團（mystery），包括不知如何避開安檢，認為經常飛往各地的被告是無辜（innocent）。

美藉被告Stephen Jeff Wilson（63歲）報稱為華盛頓州參議員。控方表示考慮到事發經過，被告在香港無刑事紀錄、他願意配合調查等，與辯方同意簽保守行為處理。控方透露，被告早前從美國波特蘭經三藩市前往香港，在美國管有手槍是合法的，而被告當時通過安檢。辯方提及，手槍理應無法被攜帶上機，否則對機艙人員構成危險，被告不知為何發生本案。

蘇官關注指本案有兩個謎團，即被告如何能通過安檢，以及事件沒發現子彈，手槍沒上彈的話，被告如何自衛。蘇官經考慮後認為被告無辜及沒相關意圖，指他經常飛往各地，不是首次到港或內地，應知悉槍械管制嚴謹。蘇官提醒，被告守行為期間不能干犯管有槍械條例，否則面臨起訴；另外涉案手槍充公。

案情指出，被告於今年10月21日晚上與妻子從美抵港，在機場海關大堂過X光機檢查行李時，發現沒上彈的涉案手槍，當晚被警方拘捕並承認手槍屬於他。被告在錄影會面下表示以旅客身分來港，開拓貿易，原擬偕妻留港兩、三日。當他知道意外誤帶手槍馬上求助，他稱手槍在美國購買及有華盛頓州的牌照，認為是次屬「horrible accident（可怕的意外）」及感到糟糕。

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