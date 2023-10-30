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2023施政報告︳楊潤雄：旅客來港「唔係一定要佢洗幾多錢」　可藉人流添生氣 (11:23)

施政報告提出制訂《香港旅遊業發展藍圖2.0》。疫後訪港旅客消費模式改變，文化體育及旅遊局長楊潤雄說，需要較長時間觀察旅客消費模式改變對整體經濟影響，但他指出旅客來港「唔係一定要佢洗幾多錢」，而是希望透過旅客人流增加社會生氣、帶動不同層面經濟，並可藉旅客向世界介紹香港面貌。對於香港被指物價昂貴，無法與其他地方競爭旅客，楊認為，香港不是要與其他地方「鬥平」，「我哋係要為旅客提供最好、最吸引到佢嘅旅遊體驗。」

楊潤雄今早於港台《千禧年代》中表示，疫後旅客消費模式改變，由以往來港購物，現時更希望深度遊、感受香港人生活，當局會檢視是否可推出新措施、新方向，亦會與業界商討發展更多特色旅遊路線，如歷史、山區及海邊行、夜間活動等，並考慮各地區的特點可如何吸引旅客，料明年底前可公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》。

香港近年有15幢已評級或打算評級的歷史建築被拆，楊潤雄說，當局希望把值得推廣的古蹟盡量串連起來，具歷史價值的建築有潛力發展成旅遊景點，但是否拆卸需要檢視社區發展、法例要求等，不止從保育及旅遊角度作考慮，要「遵守遊戲規則」。

楊潤雄：未來將檢視各博物館分工

另外，政府計劃設立兩所博物館介紹國家和抗戰歷史，其中海防博物館明年將改成「香港抗戰及海防博物館」，楊潤雄說，館方將與深圳合作就抗戰史舉行展覽。至於另一間介紹國家發展和成就的博物館，他稱現時僅為「方向性決定」，但具體建成時間表仍未有決定，解釋指建立大型博物館需時設計展覽內容及外觀等。楊潤雄又說，香港未來將有逾二十間博物館，但目前有博物館被指定位不清晰，例如文化博物館會展出涉及歷史、流行文化及視覺藝術的內容，當局將整體檢視各博物館的「分工」。

文體旅局「創意香港」將改組為「文創產業發展處」，推動文化藝術及創意業界產業化發展，楊潤雄表示，以往「創意香港」較多聚焦於人力培訓、帶動社會整體文創氛圍等，新架構下會更多協助業界開拓產業，例如尋找合作伙伴、出席國際展覽等。

取消黑碼助推廣大灣區「一程多站」

實施近4年、俗稱「黑碼」的內地出入境健康申報擬全面取消。楊潤雄認為，取消「黑碼」可令過關人流更順暢，對旅客來說更方便，但相信對出入境數字不會有很大影響。楊潤雄又指，他亦曾使用「黑碼」，認為試過一次後並不難使用，相信大部分旅客都不會因為「黑碼」而不想北上，認為取消「黑碼」對將來大灣區「一程多站」式旅遊有好處。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 楊潤雄 文創產業 旅遊

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