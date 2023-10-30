長沙灣女子衝出馬路自行撞向貨車　再遭的士撞傷 (10:29)

據貨車司機表示，當時已經停車，該名女子由行人路走出，撞向車頭，初時以為是「撞車黨」，下車查看發現車頭輕微凹陷，欲要求賠償，但她情緒異常，其時另兩名女子從後追上，包括事主母親，不停高呼事主「唔好走」。他遂上車通知東主，其間女事主突然衝過對面線，他其後聽到「砰」一聲，「知道大件事」後立即報警。

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