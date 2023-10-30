長沙灣女子衝出馬路自行撞向貨車　再遭的士撞傷 (10:29)

今日（30日）凌晨2時許，一輛貨車沿深旺道快線往旺角方向，駛至海達邨對開燈位停車時，一名女子突然衝出，頭部撼向貨車車頭，52歲姓黃男司機落車查看時，女子突然跨過石壆，衝過對面行車線，當時一輛往美孚方向的士駛至，懷疑收掣不及將她撞倒。救護人員到場，36歲姓冼女子頭部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院。涉事的士右車頭指揮燈脫落，73歲姓陳司機在場助查。警方經初步調查，將案件列作企圖自殺及交通意外有人受傷。
據貨車司機表示，當時已經停車，該名女子由行人路走出，撞向車頭，初時以為是「撞車黨」，下車查看發現車頭輕微凹陷，欲要求賠償，但她情緒異常，其時另兩名女子從後追上，包括事主母親，不停高呼事主「唔好走」。他遂上車通知東主，其間女事主突然衝過對面線，他其後聽到「砰」一聲，「知道大件事」後立即報警。
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒：18288
人生熱線：8100 8012
年輕人專線
香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)
生命熱線：青少年生命專線 2382 0777