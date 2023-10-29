2023施政報告｜被問日後會否重新「加辣」　李家超：不要評估未發生的事 (12:05)

李家超在無綫節目《講清講楚》中，被問到現時樓價是否高，李家超說政府不應告訴市場樓價高或低，因這是市埸決定，有樓的人希望樓價高，令財富增值，但未買樓的人希望便宜。另外，他指，由於環球經濟因素，本港全年經濟增長要達到預期的4%至5%「有壓力、挑戰大」，但相信仍有正增長。

《施政報告》提出10招鼓勵生育，包括向新生嬰家庭發放2萬元獎勵金。李家超認為，社會將重點只放在2萬元獎勵金上，但施政報告亦有提出讓新生嬰家庭優先居屋揀樓、增加托兒服務等政策。他表示，明白以政策刺激生育的成效有限，但本港生育率下跌，反問「政府是否坐視不理？」。

《施政報告》又提出《基本法》23條會於明年完成立法，被問及需否考慮外國企業的觀感，李家超說任何生意人都有其考慮，包括當地環境要安全穩定，指《港區國安法》及23條都確保了本港有穩健安全的基礎，而且保障人權自由很重要，因為立法不能凌駕《基本法》。李又說，即使2019年反修例事件的傷口癒合，也不要忘記當時的痛楚，又指外部勢力未停止介入本港，強調要做好國家安全教育。