2023施政報告︳盧寵茂期望「1+」機制做到「好藥港用」　 (11:36)

被問到本港是否有能力籌組高質素的藥物審批委員會，盧稱是「雞與雞蛋」的問題，「唔做呢，呢啲人才唔會嚟，必須要通過一個過程啦，唔可以太過急躁」。他又指，本港本身有很多人才，如大學專家，亦一直設香港藥劑業及毒藥管理局，相信在推行1+機制過程中亦可累積人才。

盧寵茂又指出，本港以往一直推行第二層藥物審批機制，是基於認為香港市場細、病例少，但現時因應大灣區發展而見到轉變機會，稱「港澳藥械通」政策顯示國家對香港審批藥械有信心，相信對跨國企業來說是重要啟示，反映它們可透過香港進入大灣區市場。至於為何不沿用內地的藥物審批制度，盧寵茂認為一國兩制下，兩地的醫療制度有不同，「完全用晒內地標準，香港優勢係邊度？」，又稱「港澳藥械通」是內地對港藥物使用質素的認可，故不會貿然跟隨內地的標準，否則會「浪費國家對港信任」。

他說，政府的責任是建立一套友善政策，讓科研人員及藥物企業明白香港優勢，鼓勵他們選擇來港發展，又指出香港是國際化城市，企業若在港展現到他們的優良藥械，可以香港作為窗口「走出去」。