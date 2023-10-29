陳茂波：若無金融安全隱患　樓價由市場調節較合適 (10:26)

陳茂波今早於商台《政好星期天》稱，香港樓價由2021年9月至今年9月下跌約17%，惟政府不擔心樓價調節令賣地收入減少。他稱，雖然個別年份賣地收入下跌會造成較大赤字，但政府隨行就市，以往出現土地流標，最終亦能賣出土地，或轉為興建資助房屋，稱相關彈性大，最重要是確保房屋供應穩定。

至於土地房屋方面，他指以往曾面對房屋供應數量不足，但覓地「急唔嚟」的情况，故政府現時要持續增加土地。陳茂波又認為，香港目前要把握機遇推動產業發展，吸引企業來港投資，長遠帶動稅收。

陳茂波：料第三季GDP預先估計數字增長較預期緩慢

另外，陳茂波於網誌提到，地緣政治緊張局勢加劇、金融偏緊狀況或維持更長時間，持續困難的外圍環境無可避免令本港經濟繼續受壓，預料第三季本地生產總值預先估計數字的增長速度較預期緩慢。他稱，香港要把握世界大勢，鞏固並善用自身強項，把優勢產業「做大做強」，並培育具潛力的新產業，相信可更好應對經濟波動的挑戰。