鄒家成與律師涉擅攜文件離監獄　下周二提堂 (20:03)

鄒家成facebook專頁發帖指，團隊收到消息，昨日鄒及一名代表律師已被正式落案控告，並將於下星期二提堂。另外，團隊成員在徵詢法律意見後，為保障各方利益，已於前日刪除國安因申訴專員公署投訴信未經批准被攜離監獄拘捕家成及律師的帖文。

根據已經刪除的帖文稱，鄒早前因被懲教署禁止收取書籍而有意寫信向申訴專員公署投訴，惟投訴信件經常在懲教人員阻撓下無法送達，遂改透過律師寄出信件，並確認他和兩名律師被捕。帖文附有圖片，顯示鄒早前被禁止收取的兩本書籍，《心之勇士》及《希望新生》。翻查資料，兩本書均為有關大乘佛法的書籍。

懲教署早前回覆指，有關指控純屬子虛烏有，並無事實根據。任何在囚人士如對院所待遇感到不滿，或就個人權益有任何投訴，可透過多個渠道作出投訴。至於收取書籍方面，根據法例，所有來自外間的書刊，若其內容或性質是不利於獄中任何在囚人士改過自新或對院所的保安、秩序及紀律造成威脅，懲教署可將其扣起，不予派發。