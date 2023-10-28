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近40機構參與創科嘉年華　共享單車公司研VR眼鏡傳遞安全騎行觀念 (18:16)

一連9日的「創新科技嘉年華2023」今日（28日）於香港科學園開鑼，不少市民攜同小朋友進場，體驗展品。今年嘉年華以「智慧生活 綠色科技」為主題，近40個參展機構透過展覽攤位展示科創成果，包括大學、研發中心、政府部門、專業機構等。

其中「Locobike」展出的VR（虛擬實境）單車吸引不少人試騎，騎行者戴上VR眼鏡，便可以體驗到科學園前往港鐵大學站的真實街景。「Locobike」業務拓展總監李泳姍表示，騎行者看到的VR視頻是由工作人員透過360度攝像鏡頭拍攝的，為傳遞安全騎行的觀念，亦在影像中加入禮讓行人、觀察左右馬路等情景。

浸會大學展攤則將科技與藝術結合，其中「結合音樂與手勢輸入的書法機器人」用戶可利用滑鼠移動機器手臂的兩個軸，而音樂則控制第三個軸，兩者的互動則透過書法作品呈現。浸大助理教授Peter Nelson介紹，機械手臂與實時軟件（Touch Designer）結合，音樂和滑鼠的操作簡單，普通人亦能即刻上手操作。他又說，音樂的高音轉換為數值，進而控制機械手臂的互動，因此音樂可替換為光線、電子表格等。

創新科技署表示，今次嘉年華將舉辦約150場創科工作坊、逾30場網上講座等活動，另提供免費穿梭巴士服務，往返科學園至港鐵大學站及大圍站，逢周末增加往返科學園至港鐵九龍塘站及金鐘站班次。

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