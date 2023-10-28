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山景邨涉「撻朵」阻鎖車再拘2人　有人潛逃澳門返港被捕　3人周一提堂 (17:02)

數名自稱來自「新義安」的男子本周三（25日）凌晨懷疑「撻朵」及襲擊3名男保安，企圖阻止保安員鎖車。警方前日拘捕5人，昨拘捕7人，今再拘捕2人，合共14人，涉嫌「以三合會社團成員身分行事」、「串謀傷人」、「襲擊致造成實際身體傷害」、「普通襲擊」及「協助罪犯」。其中有人案發後潛逃到澳門，回港過關時被警方即時拘捕。

警方指，涉嫌有份襲擊的3名疑犯已全數被捕。3人將會被暫控一項「以三合會社團成員身份行事」、「襲擊致造成實際身體傷害」及「普通襲擊」罪，預計於下周一（30日）被押至粉嶺裁判法院提堂。其餘11名被捕男子獲准保釋候查，他們需於12月中旬向警方報到。

據了解，3名將被帶上法庭的男子分別昵稱「肥格」、「細聰」及「xx肥」，他們涉嫌當晚有份對保安員動粗，其中「肥格」更涉嫌大聲稱「當我新義安流㗎」。據悉3人是屯門新義安頭目「跛榮」的手下。當日影片拍攝到還有1人懷疑有份襲擊，另1人則站在遠處觀看，據悉該有份動手的人士現正在逃，只是觀看的男子亦已經被捕。警方表示會繼續行動，不排除會有更多人被捕。

事發於本周三凌晨時分，屯門山景邨3名保安員在屋邨範圍內發現4輛私家車違泊，打算鎖車，車主及司機一行5人不滿，其中3人涉嫌對3名保安員施襲，包括拳打腳踢，過程中更大聲稱「當我新義安流㗎」。3名保安員其後送往屯門醫院治理，身體多處擦傷及損傷，經治理後已出院。

警方調查後，周三至今日在屯門、落馬洲、大嶼山展開行動，至今共拘捕14名本地男子，年齡介乎20至63歲，部分人有黑社會背景。

 

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