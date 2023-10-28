紅酒、零食藏1700萬毒　警十八鄉搗製毒場拘台灣客 (14:51)

毒品調查科行動組署理總督察曾憲釗表示，昨在十八鄉私人屋苑搗破該毒品儲存倉及製毒工場，檢獲總共約14公斤磚狀海洛英、1.7 公斤粒狀霹靂可卡因及6支、共9公升載有液態可卡因的紅酒，市值約1700萬元。警方拘捕一名29歲持台灣護照的男子，他正被扣留調查，將被落案起訴一項製造危險藥物罪及販運危險藥物罪，下周一在屯門裁判法院提堂。

曾表示，單位內一批煮食工具有曾處理可卡因的痕跡，包括梳打粉、量杯、煲及電子磅，相信集團將液態可卡因轉化成霹靂可卡因，再以抽真空機及可再封包裝袋重新包裝，相信已成功堵截毒品流出本地市場。他表示，現場為近年落成私人屋苑，保安森嚴。據悉，單位為租用，約400多呎，被捕人同時在此居住。

他稱，疫情期間，販毒集團透過外地人士帶毒品入境，再交由本地人操作，但今次被捕人以旅客身份入境，只可在港逗留約一個月，相信販毒集團利用其境外身份及只可短暫停留的便利，以「打游擊」方式販毒及製毒，增加追查難度。據了解，被捕人今次在10月中來港，仍在調查過往入境紀錄。

至於毒品來源方面，他指檢獲的毒品分為載有液態可卡因的紅酒及藏在零食包裝盒內的海洛英，不排除被捕人或其他販毒集團成員透過不同包裝方式，自己帶貨或者透過其他貨運方式輸入香港。

警方重申，販毒及製毒為嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可被判終身監禁及罰款500萬元；如案件涉跨境犯罪，警方會向法庭申請加重刑罰，市民切勿以身試法。