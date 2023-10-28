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李家超指全力研究23條立法　稱海外亂港活動及軟對抗依然存在 (13:38)

紀念《基本法》頒布33周年研討會今早召開，特首李家超透過視像形式致辭，中聯辦副主任劉光源亦到場主禮並於會上致辭。其餘出席嘉賓包括律政司長林定國、香港基本法委員會前副主任譚惠珠、立法會議員簡慧敏及律師會前會長蘇紹聰。

李家超致辭時表示，憲法與基本法共同構成本港憲制基礎，自基本法制定以來一個字也沒有改變過，代表「港人治港」、「高度自治」基本方針並無變改，惟2019年出現「黑暴」後，其後香港國安法頒布及完善選舉制度後，才令社會秩序恢復。李亦補充指，現時政府將全力就《基本法》23條本地立法研究立法方案。他稱海外亂港活動及軟對抗依然存在，呼籲市民警惕防範。

另外，李亦表示區議會提名期於後日結束，是次為完善區選制度後首次選舉，冀有志參選的人士積極爭取提名並報名，同時鼓勵市民踴躍投票。

劉光源致辭時則指，《基本法》為為一國兩制實踐提供法律保障，是經得起檢驗，寄語本港融入國家發展，令香港有更美好的將來。

林定國於研討會上就《基本法》及國安等議題發言，他引述國家主席習近平指一國兩制政策會 「長期執行」，前提是香港要做到四個必須，包括全面準確貫徹一國兩制，對國此本港應思考是否未有做到「全面準確貫徹」。他亦就區議會選舉補充，明白市民對改制有「想法」，但冀望市民「嘗試後再調整」。

譚惠珠則指《基本法》下本港享高度自治，原有法律獲保留，亦獲在港的外籍法官肯定，她又表示英、美兩地的國安法較本港嚴苛，批評西方國家雙重標準，抹黑本港司法制度。

 

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