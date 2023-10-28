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2023年10月28日星期六
沙田城門河老翁游泳遇溺 昏迷送院不治
(10:15)
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今日（28日）早上8時21分，有途人在沙田城門河新翠榕橋橋底發現一名老翁游泳並下沉，擔心他遇溺，於是報案。事主被救起時已昏迷，送往威爾斯醫院搶救後不治。警方正調查事件及事主身份。
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遇溺
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