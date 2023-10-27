明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

爭監護權與女學生發展關係　女校前教學助理涉教唆女生誣告家人、餵安眠藥 (18:26)

44歲男子辭任女校教學助理後，他與一名女學生情投意合，涉嫌教唆女方以誣告及投毒等方式陷害親人，以圖避免女方親人再阻撓兩人發展關係。該男今日（27日）在區域法院否認串謀施用有害物品、妨礙司法公正等共10罪。開案陳詞披露，案發時16歲女事主曾在被告家中過夜後，被事主家人發現，被告遂向事主提出爭奪她監護權的計劃，稱要將女方全家送進監獄，包括教唆事主誣陷繼父非禮及被祖母逼迫賣淫。

被告孟世鴻（報稱補習老師）面對3項遊蕩、2項非禮、2項妨礙司法公正，及各一項不誠實獲益而取用電腦、非法禁錮、串謀施用有害物品罪。

控方開案陳詞指，被告於18至19學年曾任一所女校的教學助理，其時Z為該校中二女生，被告後因行為不當，授課一年便請辭。Z升讀中三後，一次被告在校外搭訕Z，兩人開始聯絡，2021年某天被告為Z授課後，觸摸Z臀部，事後兩人仍有聯絡。

同年11月，被告稱為Z慶祝16歲生日，邀請Z上他家後對她上下其手，又稱想性交。Z欲離開但被拒，被告突然哭泣，自稱家貧又患疾，視力嚴重受影響，幾乎致盲，恐時日無多，並以死相逼。被告威脅，若不讓他吻遍Z全身便會施暴，Z不情願下就範。

在禁錮及非禮事件後，被告亦搭訕該校女生Y，但他糾纏行為令Y感到驚嚇。另一邊廂，被告對Z持續關心，Z漸愛上被告，兩人遂發生關係及成為情侶。翌年2月8日，Z在被告家中過夜，家人因Z不知所終而報警求助，警方找出Z亦揭發兩人戀情。家人遂嚴密監控，阻止Z與被告會面。校方得知師生戀後，又知Y遇滋擾，亦向警求助。

同年2月某天，被告問及Z曾否與他人親熱，Z稱繼父曾因為免她被車撞而拉著她的手，其間意外碰到其胸部。其後被告為Z編造誣捏家人的故事，例如繼父非禮、祖母逼她賣淫，並曾指示事主向生父下安眠藥，以溜出家門與被告私會。同年3月，警方就遊蕩罪拘捕被告，在他家中電腦搜出他非法收藏該校的學生照片及資料。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞