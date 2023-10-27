爭監護權與女學生發展關係　女校前教學助理涉教唆女生誣告家人、餵安眠藥 (18:26)

被告孟世鴻（報稱補習老師）面對3項遊蕩、2項非禮、2項妨礙司法公正，及各一項不誠實獲益而取用電腦、非法禁錮、串謀施用有害物品罪。

控方開案陳詞指，被告於18至19學年曾任一所女校的教學助理，其時Z為該校中二女生，被告後因行為不當，授課一年便請辭。Z升讀中三後，一次被告在校外搭訕Z，兩人開始聯絡，2021年某天被告為Z授課後，觸摸Z臀部，事後兩人仍有聯絡。

同年11月，被告稱為Z慶祝16歲生日，邀請Z上他家後對她上下其手，又稱想性交。Z欲離開但被拒，被告突然哭泣，自稱家貧又患疾，視力嚴重受影響，幾乎致盲，恐時日無多，並以死相逼。被告威脅，若不讓他吻遍Z全身便會施暴，Z不情願下就範。

在禁錮及非禮事件後，被告亦搭訕該校女生Y，但他糾纏行為令Y感到驚嚇。另一邊廂，被告對Z持續關心，Z漸愛上被告，兩人遂發生關係及成為情侶。翌年2月8日，Z在被告家中過夜，家人因Z不知所終而報警求助，警方找出Z亦揭發兩人戀情。家人遂嚴密監控，阻止Z與被告會面。校方得知師生戀後，又知Y遇滋擾，亦向警求助。

同年2月某天，被告問及Z曾否與他人親熱，Z稱繼父曾因為免她被車撞而拉著她的手，其間意外碰到其胸部。其後被告為Z編造誣捏家人的故事，例如繼父非禮、祖母逼她賣淫，並曾指示事主向生父下安眠藥，以溜出家門與被告私會。同年3月，警方就遊蕩罪拘捕被告，在他家中電腦搜出他非法收藏該校的學生照片及資料。