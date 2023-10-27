明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反黑警涉越權案　官批控方採用新版結案陳辭　辯方質疑濫用程序 (18:10)

油尖警區反黑組的警署警長及警員涉嫌越權，訛稱駐守秀茂坪區，以索取三合會傷人案的閉路電視錄像，兩人否認在公職中行為失當罪，今午（27日）在觀塘裁判法院續審。辯方指，控方以新的結案陳辭取代原本陳辭，質疑「濫用程序、埋伏辯方」，裁判官最終批准控方採用新版陳辭，辯方保留申請訟費的權利。案件押後至12月1日再作結案陳辭，兩被告續准保釋，其中涉案警長獲批准離港一周。

被告依次為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。首被告申請更改保釋條件，獲准取回護照及於11月23日起離港一周，保釋金額增至5萬元。

裁判官較早時裁定表證成立，兩被告不作供亦不傳證人。辯方今於庭上表示，上周獲悉控方結案陳辭會用新的版本取代，形容「莫名其妙」；而且主控目前換人負責，審訊時卻無人批評原先主控不稱職，指控方沒向法庭申請下更換主控，做法不公道。

控方致歉並解釋指，原本陳辭未能反映控方立場，強調新舊版本是大同小異。但辯方投訴，法庭不應容許一份超時、但分別不大的陳辭呈遞，又稱控方改變檢控基礎。裁判官劉綺雲考慮後，批准控方以新的陳辭代替舊有版本。

於審訊期間，兩名被告曾不理會保安，循職員通道離開法院。司法機構早前回覆查詢指，據了解，一名獲准使用法院職員通道通往停車場的警員，與另三名同行人士經通道入停車場；該警員當時向司法機構的保安表示該等人士為「伙記」（一般理解為警員的俗稱）。由於該通道只供在法院工作的人員或已另獲授權的人士本人使用，司法機構已將事件轉介警方跟進。至於警方回覆稱，正與司法機構溝通及了解事件。 

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞