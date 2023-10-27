反黑警涉越權案　官批控方採用新版結案陳辭　辯方質疑濫用程序 (18:10)

被告依次為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。首被告申請更改保釋條件，獲准取回護照及於11月23日起離港一周，保釋金額增至5萬元。

裁判官較早時裁定表證成立，兩被告不作供亦不傳證人。辯方今於庭上表示，上周獲悉控方結案陳辭會用新的版本取代，形容「莫名其妙」；而且主控目前換人負責，審訊時卻無人批評原先主控不稱職，指控方沒向法庭申請下更換主控，做法不公道。

控方致歉並解釋指，原本陳辭未能反映控方立場，強調新舊版本是大同小異。但辯方投訴，法庭不應容許一份超時、但分別不大的陳辭呈遞，又稱控方改變檢控基礎。裁判官劉綺雲考慮後，批准控方以新的陳辭代替舊有版本。

於審訊期間，兩名被告曾不理會保安，循職員通道離開法院。司法機構早前回覆查詢指，據了解，一名獲准使用法院職員通道通往停車場的警員，與另三名同行人士經通道入停車場；該警員當時向司法機構的保安表示該等人士為「伙記」（一般理解為警員的俗稱）。由於該通道只供在法院工作的人員或已另獲授權的人士本人使用，司法機構已將事件轉介警方跟進。至於警方回覆稱，正與司法機構溝通及了解事件。