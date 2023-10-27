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2023施政報告｜蔡若蓮：人文科增潤現有常識課程　否認藉此讓國教獨立成科 (18:08)

小學常識科將於2025/26學年起分拆成人文及科學兩科，其中人文科會增潤在國家歷史、地理、文化內容。被問到為何當局未有就措施諮詢業界，教育局長蔡若蓮說，新科目大部分內容是沿用目前常識科課程，課程宗旨無變，相信教學模式及評估等不會有大變化。她亦強調，坊間稱人文科等同國民教育科是完全的誤解。

蔡若蓮說，專責委員會將詳細討論人文及科學科的課程內容及評估方法等，稱會與前線教師一同發展課程框架，預計年底可推出初稿、明年有定稿及推試行計劃。至於課時上的安排，她稱，由於課程內容有增潤，課時亦將增加，將從小學25%可供彈性處理的課時中撥出。

她說，人文科的內容是建基於小學常識科個人成長、認識國家及世界、培養正向思維、認識環保及可持續發展等目標，與時並進地增潤內容，又稱教育局以多重進路方式推進國民教育，不存在獨立成科。

蔡若蓮：不能不合理地維持學校數目

另外，被問到施政報告未有就應對學生減少提出措施，蔡若蓮表示，一直以來以軟著陸為目標應對學生人口下降， 稱當局不希望只是推出短暫穩定措施，亦不能因為學齡人口下降，不合理地維持學校數目，浪費寶貴資源。她說，當局會密切留意情况，及早與相關辦學團體商討合併、重置或停辦安排。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 常識科 蔡若蓮

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