海關截泰國運港貨櫃檢值1200萬元海洛英拘3人 (16:52)

港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察黃勝業表示，早前透過風險評估，鎖定一個由泰國報稱載有食品雜貨的海運貨櫃，上周三（18日）關員在青衣驗貨場檢查該貨櫃，開櫃發現共有480箱食品雜貨，X光檢查時再發現其中12箱有可疑，開箱後揭發當中載有未組裝的貓抓板零件，並有3件用與其他組件相同的布料包裹，但有再密封痕迹，關員打開檢驗發現內有壓成磚狀的白色粉末，經快速毒品測試後，粉末對海洛英呈陽性反應，最後在12箱貓抓板組件內共檢獲13.5公斤海洛英，市值約1200萬元。

案件其後交由海關毒品調查科接手跟進，一名男子於上周三（18日）駕駛貨車到貨場提取貨物，海關遂以販運危險藥物將他拘捕，經調查得知將貨物將會運到葵涌一車場，將貨物搬過另一貨車上，故隨即展開監控遞送行動，當貨物送達車場時，關員拘捕另一名貨車司機，並得知貨物會送到九龍城一物流貨倉，海關再於貨倉拘捕一名負責收貨女子。被捕兩名男子介乎36及48歲，均報稱司機，分別收取3000元報酬負責提取及運送貨物，而被捕的55歲女子為貨倉負責人。3人已被獲准保釋候查。

海關毒品調查科高級調查主任梁開業指涉案販毒集團，利用本地物流運輸鏈販毒，並在背後遙距操縱物流公司，由安排司機提貨，再運送到市區貨倉，利用貨倉短暫儲存毒品，待合適時機再運送其他地方包裝及分銷。海關呼籲物流業界提高警覺，若懷疑有人利用物流服務從事販毒活動，應盡快通知海關避免受到牽連。