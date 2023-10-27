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2023施政報告｜料年內試行數據跨境流動　先試金融業務個人病歷 (17:14)

《施政報告》提及推動數據跨境流動，政府資訊科技總監黃志光表示，當局正積極與廣東省網絡安全辦公室討論，希望先從金融或銀行業務、個人醫療病歷等數據入手，以先行先試方式合作，冀今年內試行。

至於《施政報告》同時提及成立新型工業發展辦公室，及設立100億元「新型工業加速計劃」。孫東指，辦公室將由工業專員領導，重點為產業導向，加速香港新型工業發展，包括支援本地重點企業及引進公司在港發展；扶植本地製造業利用科技升級轉型，及扶植高科技初創企業。

近日有多個機構遇黑客入侵，創新科技及工業局長孫東表示，《施政報告》提出，明年會就網絡安全立法，相關工作會由保安局主導，創科局等會全力配合。他重申黑客入侵的事故發生後，資科辦已提醒政府部門要加強保安及檢視網路安全措施，又提供技術支援。他表示，當局非常關注最近的網絡安全事故，認為事件「為香港社會敲起警鐘」，反映網路安全威脅無處不在，隨科技進步，不法分子的手段越來越高明，全社會必須做好防範。

創科局副局長張曼莉就表示，新型工業化是帶動香港未來高質量發展的關鍵，世界各地的新進製造領域都難以單靠市場競爭自然發展，有見其他地區或國家都就相關領域布局，故推出百億「新型工業加速計劃」等措施，以加強推進下游發展。張曼莉指，屆時會引進3大類科技企業，包括發展製藥和醫療器械等的生命健康科技；半導體、新能源汽車等的先進製造與新能源；及晶片技術等的人工智能與數據科學。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 數據跨境流動 網絡安全

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