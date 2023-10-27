台灣高等教育展復辦　展商稱按政府要求刪「台灣教育部」、「大陸」、「僑生」等字眼 (16:28)

今屆教育展由台灣海外聯合招生委員會主辦，共有40間台灣大學參展，公立大學中只得校名不含「國立」的臺北市立大學參展。台灣《旺報》日前引述消息報道，香港官方要求台灣公立大學禁用「國立」頭銜參展；而台灣教育部隨後建議「國立」大學切勿參展。

本報向保安局、教育局等查詢有否派員巡查，獲特區政府發言人統一回覆。發言人表示，不評論個別個案，「但必須指出，《中華人民共和國憲法》的序言列明，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」；又稱，任何活動涉及台灣相關事宜，必須根據《憲法》、《基本法》及一個中國原則處理。

食環署回覆本報確認，曾到有關場地視察。署方稱，相關展覽屬《公眾娛樂場所條例》下的娛樂活動，須申請臨時公眾娛樂場所牌照，人員曾到有關場地進行視察，確認申請人已遵辦相關牌照條件後才發出牌照。

場內所見，不少宣傳展版均貼上白紙遮蓋部分內容，宣傳單張亦有以黑筆遮蓋部分字眼。場內亦張貼告示，要求在場人員務必遵守香港法律，「不得展示及派發任何不利國家安全的展品或宣傳品，包括圖畫，照片，書刊，手稿或其他物品等」。

多間參展大學的職員表示，港府曾在昨晚及今早到場巡邏三次，要求刪改宣傳品字眼，禁用字眼包括：台灣教育部、僑生、本國、海外、首府等。

有大學為規避風險，決定不在教育展派發宣傳單張，只讓學生掃描二維碼，上網了解學校資訊。亦有大學改為派發於內地適用的簡體版宣傳單張，惟仍有部分字眼如「國際」等須塗去。

參展者須按要求刪去字眼（部分）：