港大AI App助中風患者家中進行復康訓練　料每年2700人受惠 (15:34)

SmartRehab由港大臨牀醫學學院內科學系中風研究組、電機電子工程系運動人工智能實驗室，及香港復康會共同研發。研究團隊開發一套基於電腦視覺的姿勢演算法，憑藉算法，該應用程式可計算運動相關的特徵，包括通過患者關節角度、速度變化及痙攣風險，評估動作是否合乎標準並作出即時反饋，如動作標準系統將發出「完美」、「犀利」，反之則會提醒用家正確姿勢。

SmartRehab亦包括一個網上平台系統，供治療師遠程監察患者的表現、進展及運動姿勢是否標準。另外，患者每次使用前須填寫一份問卷，包括心律等信息，系統將自動判斷該患者是否適合做復康運動。

復康會專職醫療暨基層醫療主管吳玉敏表示，現時針對中風患者的家居運動練習仍依賴視像或電話訪談形式進行主觀的報導，存在治療師難接觸病人、難監察病人的練習狀况並給予反饋等限制，且因資源有限，中風患者一般每周僅能獲安排到復康機構訓練一至兩次，相信透過SmartRehab，治療師可持續監察病人數據，適時提供建議及調節運動內容。

吳續稱，預計每年有約150名復康會中風患者受惠，約佔機構服務的所有中風患者的三分一，稱部分情况較嚴重，如有認知障礙的患者，不適合使用。

現時該應用程式內置10組大肌肉運動練習，目的為改善中風患者的上肢活動能力、重心轉移能力和平衡力。港大運動人工智能實驗室總監霍偉棟表示，未來會納入更多小肌肉康復訓練，如手指訓練，及虛擬實境和遊戲化功能等，亦會適時調整以適應其他需要復康服務的患者。