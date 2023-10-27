區議會選舉｜經民聯廿人出選　梁美芬談爭提名：平時讀咗幾多書　攞提名票就幾容易 (14:18)

經民聯今日在金鐘添馬公園舉行區選誓師大會，該黨今屆派出20人參選，在直選及由三會選出的地委會界別各有10人出戰，其中商人趙世曾之子趙式浩將參選南區地委會界別。經民聯主席盧偉國表示，今次派出的參選人均在地區長期熱心服務，呼籲市民屆時票投經民聯。

盧偉國表示，該黨參選人一直堅持在社區服務，爭取三會委員提名沒有難度。對於部分政團表示難獲三會提名，梁美芬認為任何人均有機會透過地區工作爭取參選，不獲提名不代表無機會，需視乎有意參選者的日常工作。「人人都有機會，一定要默默在地區與各界長期工作、付出。所以不是提不提名的問題，而是做咗幾多嘢嘅問題、市民認同有幾多。」

對於經民聯部分在地區服務多年的成員沒參選，盧偉國稱新一屆區議會尚有委任議席，該黨會努力爭取通過不同形式派員進入區議會。

2023年區議會選舉參選人名單詳見：https://link.mingpao.com/80815.htm