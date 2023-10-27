721晚雞地打鬥　退休警供稱相信警方有處理事件 (14:13)

警長7520昨供稱7月19日已知元朗鄉事委員會「吹大雞」。他今續接受代表林卓廷的大律師黃錦娟盤問時補充，當時得悉有「俗稱為黑衣人嗰班」組織入元朗，同時有「我哋鄉村嘅人，俗稱白衣人嗰邊」保衛家園。黃錦娟續問警長是否認識鄧英斌、「飛天南」及黃四川，警長一概指不認識，僅在721當晚，收到電話稱「飛天南死咗」；辯方又指警長在2018年5月26日出席立法會議員何君堯的辦事處開幕禮時，應見過黃四川，警長答「無印象」。翻查資料，上述3人均是被捕的白衣人，鄧英斌和「飛天南」後來暴動罪成。

代表被告陳永晞的資深大律師潘熙則問到，「吹大雞」是否隱含著可能有罪案發生，法官陳廣池此時指出，「吹大雞其實原則上都已經可以犯法，唔係隱含」，警長表示同意，他亦同意潘熙指因「吹大雞」違法，故他立即向上級匯報，並自行蒐集資料。

警長昨供稱721當晚9時許，得悉雞地有人打鬥，警方正在處理。代表被告庾家豪的大律師李百秋今詢問他如何得知警方正處理，警長確認他沒有目睹警方到場，但以警方一般的工作，若有打鬥發生，「警方應該喺嗰度處理緊」，故他相信警方「好忙碌咁處理緊」，他通知上級時對方亦知悉有打鬥事件。