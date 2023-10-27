涉西區海濱徒手捉白鴿折翼 警拘七旬無業女子 (18:11)

網民簡先生在Facebook群組上載片段，海濱長廊有大批野鴿，一名紅衣女子先捉起兩隻白鴿，並單手捉著野鴿頸部，野鴿拍翼掙扎不果，女子再捉第三隻，及後有男子走近指摘女子，片段自此結束。簡先生在帖文補充稱女子弄斷野鴿翅膀，另有網民留言指在該處發現野鴿屍體，死狀恐怖，附近有羽毛。

警方西區警區刑事部高級督察徐蔚瑩表示，留意到網上流傳片段，顯示有女子在西區海濱長廊以食物吸引野鴿，再徒手捕捉數隻野鴿，並強行屈曲野鴿翅膀，其後有市民上前制止，該名女子隨後放下手上野鴿逃去。警方留意到片段後，主動聯絡上前制止的市民，經翻查閉路電視後，西區警區動物專隊以及特遣隊今早拘捕一名74歲退休女子，涉嫌殘酷對待動物，被捕女子正被警方扣查，正調查其動機。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦。一經定罪，最高可處罰款$200,000及監禁3年。