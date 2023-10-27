2023施政報告︳李家超冀樓市減辣刺激交投　陳茂波：樓市有序調整亦無妨　料財政赤字逾千億 (12:12)

陳茂波在另一個電台節目則表示，過去5年大多的成交屬首次置業及自住用途，故「辣招」仍有其存在目的，當局會密切留意樓市的需求管理，認為只要市場不出現恐慌性拋售等信心問題，有序調整亦無妨。被問到倘減辣後樓市止跌回升，當局會否撤辣時，陳茂波指樓價升跌受供求、市場氣氛、及息口等多種因素影響，故當局不作猜測。

至於政府下調股票印花稅至0.1%，李家超表示，現時面對其他市場競爭，是時候調整，又稱「減辣」及下調股票印花稅是將措施還原至以往的狀態，並非一項全新措施。他引述專家指如果不推行相關措施，受環球環境影響，香港市况會更差。李家超又表示，現時無意擴闊稅基，期望今次措施可以刺激經濟活動，從而提升香港競爭力，並吸引更多公司落戶，相信當企業生意增加，所繳稅款亦會增加。

陳茂波表示，印花稅是影響股市流動性的其中一個因素，市場結構、買賣差價及經紀佣金等影響都很大，他指當局會檢視如何提升股市的吸引力。對於交易費用，內地只是收單邊印花稅，香港則收買賣雙方的印花稅，他表示兩地的成本差異其實不大，因內地除了印花稅，亦有徵收其他費用。

陳茂波又指，受外圍經濟影響，本港全面復蘇後的增長比預期慢，加上印花稅及賣地收入比預期少，料全年財政赤字較財政預算案的估算高，可能超過1000億。他指去年3月財政年度結算時還有數千億，認為現時庫房足夠支持「喺經濟較差嘅時候挺過去」，又指其他短期稅收「按兵不動」，暫不考慮調整。