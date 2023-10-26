5黑漢屯門涉「撻朵」打傷保安被捕　蕭澤頤帶隊展開4日反黑行動 (23:40)

昨日（25日）凌晨時分，3名屯門山景邨保安員發現4輛位於屋邨範圍內的私家車違泊，打算鎖車，引起車主及司機一行5人不滿，其中3人對3名保安員施襲，包括拳打腳踢，過程中更大聲「撻朵」透露自己的三合會背景「當我新義安流㗎？」3名保安員其後被送往屯門醫院治理，他們身體多處受傷，包括擦傷、損傷，經治理後並無大礙，已經出院。

警方調查後，於昨日（25日）及今日（26日）在屯門區展開拘捕行動，至今一共拘捕5名本地男子，介乎26至63歲，懷疑全部有黑社會背景。行動中，警員檢獲一輛懷疑與案有關的私家車以及一些手提電話。所有被捕男子現正被扣留調查。警方行動仍然在進行中，不排除會有更多人被捕。新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德呼籲，任何人如目睹案件發生或有任何資料提供，請致電36613386與調查人員聯絡。

另外，警方今日開始展開一連4日高調打擊三合會行動，包括查牌、拘捕、打擊三合會收入來源等，警務處長蕭澤頤到青菱徑天龍會波樓、青柏徑天天遊戲機中心、富麗大廈酒吧等地方查牌。警方於天龍會卓球麻雀館帶走一男子，涉嫌欠交罰款。蕭澤頤强調，所有保安員都是警方的緊密合作夥伴，絕不容許任何人對他們進行違法或暴力行爲。