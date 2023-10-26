涉「私了」意圖施襲者　女子罪成候判 (18:09)

控方審訊時傳召觀看逾100小時事發片段的警員作供，警員憑衣物指控被告李茵茵（現53歲）和施襲者是同一人。警員亦從和施襲者同行的社運人士、前支聯會義工關振邦的通話紀錄入手，調查被告的住址。後來警方上門拘捕被告，有一對運動鞋從被告住所扔出。

法官郭啟安在判辭表示，被告家中出現和施襲者相似的衣物，另有相片顯示她穿同款上衣，如此種種絕不可能是偶然，而是「奇怪的巧合」（odd coincidences），顯示她是施襲者。郭官提及，事主當日被打至頭破血流，施襲者的行為已符合暴動罪元素，遂裁定被告兩項有意圖而傷人和一項暴動罪成。

至於意圖妨礙司法公正罪，郭官稱警方上門拘捕時，被告隔了數分鐘才開門予警員入屋，唯一合理推論是她將關鍵證物扔走，旨在毀滅證據；由於她沒有自辯作供，必然應被視作為畏罪。

辯方求情指，被告案發時為紡織公司東主，她獨自照顧患柏金遜症的母親，曾在2015年葵聯邨鉛水事件幫助長者取水。辯方稱本案事端為事主揮動酒樽，激化現場人士的情緒，被告作為的嚴重性較低，亦沒有帶領涉案暴動。