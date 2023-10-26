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警稱721前已知元朗各鄉事委員會召人「保衛家園」　已相應部署 (17:59)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷與另外6名男子否認暴動罪，今（26日）於區院續審。元朗警區警民關係組警長供稱，案發當晚接到自稱立法會議員林卓廷的電話，指元朗有人追打年輕人，要求警方處理，在警長勸阻後，林回答「我唔使你哋保護呀」後掛線；警長在盤問下確認，他在721前已知元朗各鄉事委員會「吹大雞」召集人手，並「知道有啲人返嚟保衛家園」，警方亦有相應的部署。

元朗警區警民關係組警長7520在庭上供稱，案發晚上約9時13分，陸續收到區議員及一些社區人士致電，指元朗雞地有許多人聚集及有毆打事件，他立即瀏覽社交媒體了解事情，並通知當時其上級、署理總督察鍾可盈。

晚上10時22分，警長收到自稱立法會議員林卓廷的電話，對方指元朗有人聚集及追打年輕人，詢問警方的部署並要求警方處理，林亦表示自己正搭西鐵前往元朗，「支援下啲年青人」，警長隨即勸喻林「千祈唔好入嚟元朗」，因為雞地已十分混亂，有人打鬥，「如果西鐵站有事發生，我哋需要時間跑過去保護你」，又說若林來到元朗「只會令事件更加混亂，同埋火上加油」。林回答「我唔使你哋保護呀」便掛線。

代表林卓廷的大律師黃錦娟盤問時詢問，警長在約7月19日，知道鄉事委員會正召集人手，「吹緊大雞」，警長回答「同意，知道」。法官陳廣池此時再問警長是否知道有人「吹大雞」，警長再次回答知道，並補充他從村民口中及網上資訊，知悉「有啲人返嚟保衛家園」。辯方續指當天元朗區議員黃偉賢曾致電談及此事，他回答警方有部署，警長亦在庭上確認。審訊明續。

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