警稱721前已知元朗各鄉事委員會召人「保衛家園」　已相應部署 (17:59)

元朗警區警民關係組警長7520在庭上供稱，案發晚上約9時13分，陸續收到區議員及一些社區人士致電，指元朗雞地有許多人聚集及有毆打事件，他立即瀏覽社交媒體了解事情，並通知當時其上級、署理總督察鍾可盈。

晚上10時22分，警長收到自稱立法會議員林卓廷的電話，對方指元朗有人聚集及追打年輕人，詢問警方的部署並要求警方處理，林亦表示自己正搭西鐵前往元朗，「支援下啲年青人」，警長隨即勸喻林「千祈唔好入嚟元朗」，因為雞地已十分混亂，有人打鬥，「如果西鐵站有事發生，我哋需要時間跑過去保護你」，又說若林來到元朗「只會令事件更加混亂，同埋火上加油」。林回答「我唔使你哋保護呀」便掛線。

代表林卓廷的大律師黃錦娟盤問時詢問，警長在約7月19日，知道鄉事委員會正召集人手，「吹緊大雞」，警長回答「同意，知道」。法官陳廣池此時再問警長是否知道有人「吹大雞」，警長再次回答知道，並補充他從村民口中及網上資訊，知悉「有啲人返嚟保衛家園」。辯方續指當天元朗區議員黃偉賢曾致電談及此事，他回答警方有部署，警長亦在庭上確認。審訊明續。