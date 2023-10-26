區議會選舉｜欲參選男子未獲三會提名　提司法覆核申請被駁回 (17:58)

司法覆核申請人為男子陳亦強，建議答辯人為區議會分區委員會、滅罪委員會、防火委員會。

據入稟狀指，參選區議會須取得前述3會的提名，申請人取得街坊提名後將資料呈交予選舉事務處，但一直未獲回覆，他稱時間緊迫下有「保皇黨」入閘，他卻不能。陳聲言自己是「愛國愛港人士」，提名期將於10月31日屆滿，現遭三會的規限「鎖死」，遂提出司法覆核要求法庭釐清「愛國者治港」原則及他是否有資格參選。

高院法官楊家雄今頒下判辭，引述案例指法庭的職權為檢查決策機關的決定是否欠缺合法基礎，或即使合法，決定是否不合理或程序是否不公平，然而法庭不會復審個案的利弊。法庭並非要替代下級法院、審裁機構及行使公權力的機構履行職務或行使權利，亦要考慮它們的決定是好還是不好。

楊官指出，申請人的要求明顯超出法庭就司法覆核範疇的權限，其理據並非可合理地辯證成立並具成功機會，遂拒絕其申請，不作訟費命令。