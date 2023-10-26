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留日女生認發布港獨言論候判　放棄爭議裁判法院司法管轄權 (17:53)

留學日本的23歲女生過去5年涉在facebook和Instagram發表港獨等言論，她今年初回港換身分證時被捕，被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，原本暫定12月答辯，她提前於今（26日）在西九龍裁判法院認罪。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至下周五（11月3日）判刑，以待辯方補充被告的背景資料，被告准續保釋候判。

現為大學二年級生的被告袁靜婷（23歲），於庭上不時拭淚。辯方大律師關文渭表示，就本案放棄爭議裁判法院是否有司法管轄權等事項，求情稱涉事13個帖文之中有11個是被告身處日本期間發布，獲得最多讚好的帖子以日文撰寫，另有大頭相片配上煽動字句，但她不是政治人物，只是自戀、想吸引注視。

關文渭強調，被告於2019年8月短暫回港，並無參與政治活動或暴動等，又呈上被告求情信及「蛻變計劃」導師所寫信件，指被告在日本的大學修讀政治後的看法已改變。關指出，繼港英年代後，律政司近年才再引用煽動罪行檢控，被告不知構成違法，被捕後和盤托出。他力陳被告獲准保釋，危害國安機會微乎其微，望法庭判處罰款或緩刑。

案情指，被告以fb發布12個煽動帖文，最早於2018年9月7日發表「我是香港人 我主張香港獨立」圖片。2019年至2022年間，她轉載提到「恐怖組織共產黨」帖文，發布寫有港獨口號的頭像照片，以及貼出她站在五一、光時口號橫額前拍攝的照片。至於她在ig發布一則帖文，表示「我在香港參加反中示威已有8年」。

至2023年2月被告返港，於3月8日遭警方拘捕，她在警誡下同意「香港獨立」有將香港從中國分裂出去的意思。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法

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