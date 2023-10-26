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2023施政報告︳陳茂波指下調股票印花稅屬集體決定　談政府財政稱不用執著某年盈餘赤字 (17:07)

《施政報告》公布將股票印花稅從0.13%下調至0.1%，回復2021年8月加稅前的水平。至於為何會調整至0.1%水平，財政司長陳茂波解釋，政府綜合考慮後，包括檢視公共財政承擔能力，認為做法比較合適。他又說，股票交投量受多方面因素影響，包括經濟環境、地緣政治等，處理問題時要整全檢視。對於財政赤字，陳茂波認為，政府收入會隨經濟環境波動，不用執著於某一年的盈餘或赤字，要視乎整個經濟周期的財政狀况，尋求整體平衡。

特首李家超出席立法會施政報告答問會時亦形容，回復至0.1%的做法最為穩妥，指股票交投受不同因素影響，前年上調股票印花稅當然是希望增加稅收，目前調整時首先考慮回復原狀，而且屬即時及最穩妥做法，亦屬考慮多方面因素後決定。他指難以判斷減稅後政府少收的稅項。

對於有指在施政報告發布前，有財金官員對減股票印花稅有保留，陳茂波回應指，相關措施是經相關官員及特首商議討論、通盤考慮後的集體決定。他亦認為，今年本港股票市場表現「馬馬虎虎」，相信亦因此影響本港IPO市場。

至於樓市減辣措拖，他指考慮到現時樓市情况與當年推出「辣招」時的環境不一，審視交投量、炒風、未來供應量及經濟環境，經考慮後認為減辣是合適做法。

陳茂波又表示，本年度赤字將較財政預算案時的預算高，主要因為政府印花稅及賣地收入比預期少。不過他認為，政府收入會隨經濟環境波動，不用執著於某一年的盈餘或赤字，要視乎整個經濟周期的財政狀况，尋求整體平衡。他亦指政府無計劃上調薪俸稅、利得稅等稅項，有信心當經濟環境好轉，招商引資而來的企業亦可貢獻稅收，又指政府有足夠財政儲備，不會退縮，會勇於投資未來，在慎重管理、應對風險的同時把握機會。陳茂波預料，今次施政報告的措施須要每年花費數十億，現時難估計哪項措施開支最高，稱如果鼓勵生育措施的開支佔最多，則會花費得非常開心。

至於招商引資，陳茂波指外資在港情况受地緣政治等因素影響而「有入有出」，認為不用在意短期變動，當局會在鞏固傳統市場的同時，開拓新市場，又指當局仍然重視傳統市場，並分享早前出訪法國、英國、德國的體驗，指雖然在政治層面和傳媒已得悉當地對港氣氛「麻麻地」，但他與商界親自交流時，感受到他們熱衷於香港、大灣區及內地的經濟發展帶來的機遇。

他又表示，東盟及中東是未來外訪重點，他分享早前赴當地參與大型會議時，發現當地官員及商界對香港感興趣。他指，會繼續做好解說工作，吸引國際公司資金。

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