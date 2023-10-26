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2023年10月26日星期四
葵涌八旬婦疑進食鯁喉昏迷 送院不治
(16:51)
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下午2時許，一名80多歲老婦在葵涌華員邨住所用膳期間，懷疑鯁喉暈倒昏迷，其子發現報警，救護員接報趕至，將女事主送往瑪嘉烈醫院，惜老婦經搶救後不治，警方正了解事件原因。據悉，事主當時進食雞蛋及粥。
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