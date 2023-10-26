聖言中學男生疑高處墮下不治 (17:28)

中六陳同學表示，自己不認識事主。據家長透露，學生原定3時許放學，但至約4時半學生才陸續步出校園。陳同學表示「因為我們全部人都要留係課室度等，𠵱家先走得。」

家長何小姐表示，兒子就讀中一，平日沒有接送兒子放學，惟因知悉校內發生墮樓事故，特意前來。她指涉事學校為區內名校，而兒子剛上中一，認為校內的功課量與小學相近，她透露平日與兒子有保持溝通，被問及小朋友是否曾透露壓力大，「我自己小朋友冇咩嘢」，自己暫未收到校內任何通知。

兒子同就讀中一的吳小姐稱，早前接獲校方致電通知，並透過社交平台獲悉發生墮樓事故，「個心好唔開心」。她認為校內功課、測驗考試不算多，指平日會與兒子談天，「佢平日有咩事都同我講，有咩開心、唔開心嘅事」，她呼籲家長宜關心子女，「傾多啲計」。另外，有家長獲悉事故，擔心兒子受驚，特意致電祖父母到場接送兒子放學。

聖言中學發新聞稿指，一名學生中午被發現倒臥在校內地下，其後證實身亡。全校師生都極為難過和悲痛。學校已即時啟動危機處理小組，並透過班主任把這件不幸事件通知學生。學校教師、社工/輔導人員及教育心理學家已即時為各同學提供輔導，協助他們疏導情緒。校方亦已發出家長信，請家長在未來數星期留意子女的情緒，給予適切的關心和安慰，並請家長與我們保持聯絡以便學校及早提供協助。

教育局回覆指，對事件感到十分難過，已即時向有關學校提供支援。有關學校已啟動危機處理小組跟進事件，為有需要的學生及教職員提供輔導服務。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，以提供適切的支援和協助。

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