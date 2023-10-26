李慧琼：不一定靠立法推動愛國主義 (14:06)

最新一次人大常委會表決通過《愛國主義教育法》，《施政報告》亦公布多項政策推動愛國主義教育。全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼認為，暫時不一定需要透過立法推動愛國主義教育，「不是立法後市民就一定更加愛國」。今次全國人大常委會亦表決通過免去上任僅半年多的防長兼國務委員李尚福職務，對於免職原因李慧琼稱「沒有補充」，又指國際形勢複雜，不應按過去經驗而認為情況罕見。
十四屆全國人大常委會第六次會議本月20日至24日在北京舉行，通過《愛國主義教育法》。李慧琼表示，法案並非直接適用於香港，但本港同樣有責任推動愛國主義教育。她樂見《施政報告》提出相關措施，包括成立高層次由政務司長領導的「愛國主義教育工作小組」，冀有效統籌政府內部和結合民間力量，推動有關政策。
至於香港應否就愛國主義教育立法，李慧琼說留待政府決定，但認為要讓市民認識國家歷史、國情和最新發展，不一定需要透過立法處理，「不是立法後市民就一定更加愛國」，建議現階段先統籌相關措施。
今次人大常委會表決通過免去李尚福的防長及國務委員職務，同時免去前外長秦剛的國務委員職務，今屆中央政府5名國務委員目前僅剩3人。李慧琼稱，目前國際形勢複雜，國家處理的事情和面對的挑戰，身處香港未必能完全掌握，就人事布局和任命對國家充滿信任。被問到情況是否罕見，她回應稱「不應將過去經驗，就很自然地說現在是比較罕見，因為現在出現的國際形勢是前所未見」，重申每次人大常委會均處理人事任命安排。