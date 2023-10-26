李慧琼：不一定靠立法推動愛國主義 (14:06)

十四屆全國人大常委會第六次會議本月20日至24日在北京舉行，通過《愛國主義教育法》。李慧琼表示，法案並非直接適用於香港，但本港同樣有責任推動愛國主義教育。她樂見《施政報告》提出相關措施，包括成立高層次由政務司長領導的「愛國主義教育工作小組」，冀有效統籌政府內部和結合民間力量，推動有關政策。

至於香港應否就愛國主義教育立法，李慧琼說留待政府決定，但認為要讓市民認識國家歷史、國情和最新發展，不一定需要透過立法處理，「不是立法後市民就一定更加愛國」，建議現階段先統籌相關措施。

今次人大常委會表決通過免去李尚福的防長及國務委員職務，同時免去前外長秦剛的國務委員職務，今屆中央政府5名國務委員目前僅剩3人。李慧琼稱，目前國際形勢複雜，國家處理的事情和面對的挑戰，身處香港未必能完全掌握，就人事布局和任命對國家充滿信任。被問到情況是否罕見，她回應稱「不應將過去經驗，就很自然地說現在是比較罕見，因為現在出現的國際形勢是前所未見」，重申每次人大常委會均處理人事任命安排。