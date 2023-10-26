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2023施政報告︳航空青年團成飛行服務隊青少年制服團隊　翻新舊校舍成總部 (13:07)

特首李家超昨日在《施政報告》提出「青年興則香港興」，《施政報告》及其政策措施文件，提出多項涉及青年的工作，包括在2024年初中舉辦「青年發展高峰論壇」，邀請內地和海外演講嘉賓和青年團體來港參與。政府亦會支持青年制服團隊活動，包括引入航空青年團成為飛行服務隊資助的青少年制服團隊，而航青團並獲派新總部，政府會在2024年第三季或之前展開航青團新總部及訓練中心的翻新工程。 

政策措施文件提及，民政及青年事務局會跟進《青年發展藍圖》內 160 多項措施的落實進度。保安局會持續推動「保安局青少年制服團隊領袖論壇」，加強青年國民身分認同和國家安全意識等議題。廉政公署會透過「菁英誠信領袖計劃」，培育青年具國際視野、擁護廉潔及法治。

政府又提出把「灣仔前番禺會所華仁小學舊址」作為航青團的新總部及訓練中心，以及將於2024/25財政年度起，由保安局轄下的政府飛行服務隊，從民政及青年事務局接手航青團的政策。

航青團執行委員會主席劉榮柱表示，地政總署今年8月已批出該空置校舍的短期租約，這對於航青團來說是一個重要的里程碑。他指航青團即將展開詳細設計，並爭取於明年第三季或之前展開新總部及訓練中心的翻新工程。他指翻新後，航青團會擁有自己的訓練中心及相關辦公室，能為團員提供更優質的活動及訓練。

政府提出，在2024年內為至少100名航青團成員提供飛行模擬器或虛擬實境訓練。

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