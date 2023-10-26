明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

2023施政報告︳李家超否認社會現信心危機　梁熙指市民大讚施政報告稱足以連任 (12:40)

特首李家超今出席立法會施政報告答問會，他否認社會出現信心危機，籲勿妄自菲薄，「唔係太過自己嚇自己」。李家超於答問會上多番讚揚官員在制訂《施政報告》的貢獻，發言議員則盛讚《施政報告》，民建聯議員梁熙更引述市民稱，「如果今日係選特首嘅時候呢，一定係李家超特首能夠連任」。

新民黨議員何敬康發言時指，港股近月交投疲弱，認為社會出現信心危機，關注政府未來如何帶領社會走出低迷。李家超回應說，不認同現時有信心危機，強調目前本港挑戰與機遇並存，認為機遇比挑戰多，稱香港是全世界唯一一個集國際及中國優勢於一身的城市，有危機感的同時不應妄自菲薄，「唔係太過自己嚇自己」。李家超又說，香港位於亞洲中心點，亦有國家作為後盾，同時有高度國際化的特點，對應對風險有信心，相信今年可有本地生產總值將有正增長。

李家超被問到今年有財赤，財政儲備亦下降，政府如何確保有足夠資源推行施政報告內措施及發展大型基建。他稱，政府收入比預期中有些負面因素，不過施政報告已提出成立「大型發展項目融資委員會」，利用市場資金去支持大型發展項目發展，他亦強調，政府團體一致認為要確保財政持續性，財政司長陳茂波在此方面花了很多心思。

不少議員亦盛讚《施政報告》內容務實及接納不同政黨意見，其中民建聯議員梁熙更稱「有人同我講，佢話李家超特首的《施政報告》每一個政策都係非常之慎密同長遠，甚至有啲人同我講，如果今日係選特首嘅時候呢，一定係李家超特首能夠連任，係無人能夠fight得低佢」。

李家超於答問會上多次提及《施政報告》內容要歸功於官員團隊，稱各司局長及常任秘書長均盡心投入，部分政策亦屬他們主動提出，其後他又在回應質詢時主動補充，稱要同時感謝副司長，讚三名副司長的努力，稱三人均「揹好多嘢」。

李家超亦提及有留意議員意見，例如在回應地產及建造界議員龍漢標時，就稱有留意龍漢標及其他議員於議會的發言，回應民建聯議員林琳時，就指有留意林琳平日上載的短片及受訪片段，自「呢個行政長官都好勤力留意各位議員嘅不同意見」。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 李家超

上 / 下一篇新聞