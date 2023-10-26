2023施政報告︳李家超否認社會現信心危機　梁熙指市民大讚施政報告稱足以連任 (12:40)

新民黨議員何敬康發言時指，港股近月交投疲弱，認為社會出現信心危機，關注政府未來如何帶領社會走出低迷。李家超回應說，不認同現時有信心危機，強調目前本港挑戰與機遇並存，認為機遇比挑戰多，稱香港是全世界唯一一個集國際及中國優勢於一身的城市，有危機感的同時不應妄自菲薄，「唔係太過自己嚇自己」。李家超又說，香港位於亞洲中心點，亦有國家作為後盾，同時有高度國際化的特點，對應對風險有信心，相信今年可有本地生產總值將有正增長。

李家超被問到今年有財赤，財政儲備亦下降，政府如何確保有足夠資源推行施政報告內措施及發展大型基建。他稱，政府收入比預期中有些負面因素，不過施政報告已提出成立「大型發展項目融資委員會」，利用市場資金去支持大型發展項目發展，他亦強調，政府團體一致認為要確保財政持續性，財政司長陳茂波在此方面花了很多心思。

不少議員亦盛讚《施政報告》內容務實及接納不同政黨意見，其中民建聯議員梁熙更稱「有人同我講，佢話李家超特首的《施政報告》每一個政策都係非常之慎密同長遠，甚至有啲人同我講，如果今日係選特首嘅時候呢，一定係李家超特首能夠連任，係無人能夠fight得低佢」。

李家超於答問會上多次提及《施政報告》內容要歸功於官員團隊，稱各司局長及常任秘書長均盡心投入，部分政策亦屬他們主動提出，其後他又在回應質詢時主動補充，稱要同時感謝副司長，讚三名副司長的努力，稱三人均「揹好多嘢」。

李家超亦提及有留意議員意見，例如在回應地產及建造界議員龍漢標時，就稱有留意龍漢標及其他議員於議會的發言，回應民建聯議員林琳時，就指有留意林琳平日上載的短片及受訪片段，自「呢個行政長官都好勤力留意各位議員嘅不同意見」。