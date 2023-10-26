2023施政報告｜李家超稱難評估鼓勵生育成效　未延雪卵保存期因想鼓勵「盡早生」　不認同離港皆因失信心 (09:06)

李家超認為，離開香港者可能涉及家庭團聚等因素，加上不同地方都正在搶人才，相信離開者有不同考慮，亦有人回到本港，而每人會為自己理想決定。他指令香港人感到有希望正是其施政目標，明白本港的確面對有挑戰，例如息口上升及環球經濟不明朗，但香港「由治及興，好多機遇」，具備中國及國際優勢，例如東盟的機遇。

生育獎金的安排暫定維持三年，被問到按何標準檢討，李家超指影響力的比例難以估計，重申鼓勵生育只屬政策導向，明白生育涉及不同考慮，家庭各有想法，例如傾向大家族式或較自由生活，亦有很多因素沖淡鼓勵措施，例如或會有人因內地機遇多，而選擇到內地生育，要尊重不同家庭的考慮。他形容兩萬元的生育獎金如同一封利市，又指相比以往深入民心的「兩個夠哂數」導向，現時則是「愈多愈好」。

對於有聽眾質疑鼓勵生育措施未惠及中產，亦有聽眾提出要避免有人為福利濫生，李家超回應指屬宏觀政策，未能按收入去區分獎勵措拖，否則行政費會增加，甚至本末倒置。另一名聽眾陳小姐則稱已生4名子女，不滿鼓勵措施沒有追溯期，李家超亦重申，無論措施哪日實行，都無法惠及所有個案，為予人感覺政府坐言起行，故決定即時實施。

李家超其後出席立法會施政報告答問會，民建聯立法會議員林琳關注政府如何鼓勵商界提供「生育友善」環境，期望當局在商界申請設立託兒服務時，可拆牆鬆綁。李家超認為，鼓勵生育政策為商界提供明確的政策導向，對他們內部提出相關措施有幫助。他亦解釋，未有提出延長雪卵保存期則因為與鼓勵市民「盡早生」的方向不一致。

盧寵茂：有仔應趁嫩生

醫務衛生局長盧寵茂就主動提到，有市民錯誤認為使用輔助生育科技，就可以在年紀較大時生育，但從醫療健康的角度來看，30歲前及40歲後生育 「完全兩回事」，稱年紀越大會影響懷孕機會、孕婦及嬰兒風險，又強調輔助生育科技有其風險，鼓勵市民若規劃生兒育女，「有仔應該要趁嫩生」。