網傳按WhatsApp封鎖鍵致帳戶入侵　WhatsApp：官方功能屬封鎖途徑 (23:29)

WhatsApp本周日（22日）回覆查詢，稱「封鎖」及「舉報」功能，是公司提供用戶封鎖和舉報問題聯絡人和訊息的工具，當用戶在WhatsApp收到來非聯絡人的訊息，系統會先詢問用戶是否希望進行封鎖或舉報，以便公司能打擊詐騙和垃圾訊息。WhatsApp提醒，若用戶帳戶遭盜用，可在其手機號碼登入WhatsApp，輸入短訊收到的六位數驗證碼後，正使用其帳戶的人便會被自動登出；又建議用戶啟用雙重驗證保障個人帳戶安全。

警方網罪科上周五（20日）亦在社交平台facebook「守網者」專頁，引述與WhatsApp官方查證，確認紅色的「封鎖」鍵是WhatsApp的保安功能，用於阻止和報告可疑的聯絡人和訊息；用戶一旦收到來自非聯絡人的訊息，WhatsApp系統便會自動產生有關提示，用戶可自行決定是否封鎖或舉報該聯絡人。