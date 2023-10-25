承辦商前董事行賄換澳門酒店3400萬港元冷氣維修合約　罪成候判 (18:17)

胡德海，56歲，偉聯空調設備有限公司前董事，被裁定兩項串謀向代理人提供利益罪名成立。同案的被告李健宏已於9月認罪，判刑亦押後至11月21日。

案發時，偉聯及澳聯空調設備有限公司分別在香港及澳門成立。該兩間公司為客戶提供冷氣安裝及維修服務，由同一名東主營運。自2013年起，澳聯成為永利度假村股份有限公司的認可供應商。

案情透露，澳聯時任高級銷售經理李健宏2014年認識一名永利時任總監，對方向李健宏索賄，以確保澳聯有機會向永利提交冷氣工程維修服務報價單或投標書。為了替澳聯招攬更多生意，胡德海及李健宏均同意賄賂該總監。

2014年6月至2015年7月，李健宏在香港透過支票或銀行轉帳支付三筆賄款合共逾45萬港元予該總監。期間，澳聯與永利的生意額上升。2016年11月至2017年1月期間，胡德海與李健宏串謀在香港向該總監支付兩筆賄款共56萬港元。

香港廉署調查顯示，永利於2014至2017年間將多份冷氣維修合約判授予澳聯，總金額約為3400萬港元。