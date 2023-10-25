承辦商前董事行賄換澳門酒店3400萬港元冷氣維修合約　罪成候判 (18:17)

廉政公署早前落案起訴兩間冷氣工程維修承辦商的時任高級銷售經理及時任董事，指他們涉嫌向一名酒店集團時任總監提供賄款逾100萬港元，以獲取集團在澳門一間酒店的冷氣維修合約，總值3400萬港元。繼該時任高級銷售經理上月承認行賄罪名後，涉案時任董事今日（25日）在區域法院被裁定罪名成立，法官將案件押後至11月21日聽取求情及判刑，其間將該董事的背景報告，並下令將他還押懲教署看管。
胡德海，56歲，偉聯空調設備有限公司前董事，被裁定兩項串謀向代理人提供利益罪名成立。同案的被告李健宏已於9月認罪，判刑亦押後至11月21日。
案發時，偉聯及澳聯空調設備有限公司分別在香港及澳門成立。該兩間公司為客戶提供冷氣安裝及維修服務，由同一名東主營運。自2013年起，澳聯成為永利度假村股份有限公司的認可供應商。
案情透露，澳聯時任高級銷售經理李健宏2014年認識一名永利時任總監，對方向李健宏索賄，以確保澳聯有機會向永利提交冷氣工程維修服務報價單或投標書。為了替澳聯招攬更多生意，胡德海及李健宏均同意賄賂該總監。
2014年6月至2015年7月，李健宏在香港透過支票或銀行轉帳支付三筆賄款合共逾45萬港元予該總監。期間，澳聯與永利的生意額上升。2016年11月至2017年1月期間，胡德海與李健宏串謀在香港向該總監支付兩筆賄款共56萬港元。
香港廉署調查顯示，永利於2014至2017年間將多份冷氣維修合約判授予澳聯，總金額約為3400萬港元。